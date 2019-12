Piñera defiende a ministra Schmidt por pobres resultados de la COP25: "Es injusto cargarle esto, es una pequeñez"

"Es injusto cargarle esto a la ministra Carolina Schmidt (…) es una pequeñez". Con esas palabras, el Presidente Sebastián Piñera defendió a la titular de Medio Ambiente por los pobres resultados de la COP25 que se realizó en Madrid, aunque presidida por Chile.

En Entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario hizo un balance sobre los resultados de la COP25. "Definitivamente no se logró lo que todos queríamos", reconoció.

Luego, Piñera agregó que "se lograron cosas importantes. 121 países se comprometieron a ser más ambiciosos con su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Más de 130 países se comprometieron a ser carbono-neutrales ".

"¿Dónde no se lograron avances?" cuestionó Piñera: "No logramos un acuerdo en el artículo 6 que permite la introducción de los bonos de carbono, que es lo que permite a la sociedad civil, al sector privado, aportar a la solución frente al cambio climático ¿Por qué no se logró, porque Chile no quiso? yo personalmente hablé con muchos presidentes que estaban obstaculizando ese acuerdo. Estuvimos a un paso de lograr el acuerdo", enfatizó.

Posteriormente, cuestionado sobre si faltó más manejo de la ministra Schmidt para que se concretara el acuerdo, el jefe de Estado señaló que "todos los acuerdos de la COP se hacen en forma unánime, hay que convencer a 196 países. Basta con que uno se oponga para que no haya acuerdo (...) por lo tanto a mí parece una pequeñez. Se lograron avances, no tanto como quisiéramos. No estoy satisfecho con el resultado de la COP (...) por eso, yo creo que es injusto cargarle esto a la ministra Carolina Schmidt que hizo lo humanamente posible".