Sichel otra vez a contrapelo de La Moneda: "Tiene que haber una representación especial de pueblos indígenas" en proceso constituyente

La representación de pueblos indígenas ha sido una de las piedras de tope del proceso constituyente. Este lunes, se espera que diputados de oposición que forman parte de la Comisión de Constitución presenten una propuesta de reforma constitucional que permita abordar aquellos puntos no contenidos en el informe de comisión técnica convocada por los partidos para el proceso constituyente.

Dicha propuesta abordaría temas como paridad de género, participación de independientes y elección de miembros de los pueblos originarios con carácter supernumerario, dijo el presidente de la Comisión, Matías Walker.

Pero el tema también fue abordado por un representante del Gobierno, en este caso, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel quien consideró que es necesario que exista representación de pueblos indígenas en el proceso de creación de una eventual nueva Constitución.

"Es un tema que deben abordar los parlamentarios (…) creo que tiene que haber representación especial de pueblos indígenas en la comisión constituyente o en la convención constituyente -si eso es lo que resuelven los ciudadanos-, pero lo lógico es que haya representación especial, porque hay intereses distintos que tiene que tener una manifestación política distinta en el consejo. ¿Cómo? que los partidos lo resuelvan", sostuvo el ministro en entrevista con Radio La Clave.

Los dichos de Sichel no calzan con lo que ha sido la posición del Gobierno en esta materia. En La Moneda no están de acuerdo con los escaños reservados, bajo el argumento de que diferentes grupos como LGTBI, y otros podrían pedir lo mismo. El punto no fue zanjado en el acuerdo firmado por los partidos oficialistas y de oposición en noviembre pasado, y tampoco fue despejado por la comisión técnica de los partidos que suscribieron el pacto, básicamente por la oposición de la UDI a ceder en este punto.

Esta no es la primera vez que Sichel se sale del libreto oficial. A comienzos de diciembre, el secretario de Estado tuvo que salir a aclarar el anuncio del "bono Piñera" de 100 mil pesos a familias más vulnerables. Y es que según explicó el ministro de Desarrollo Social, el beneficio que se otorgará será de 50 mil pesos por carga, develando así que el anuncio presidencial –parte clave de la denominada agenda social para contener la crisis- tenía “letra chica”.

Antes, también Sichel ha corrido con colores propios. En las horas posteriores al inicio del estallido social, Sichel fue uno de los pocos en el oficialismo que puso el foco en el tema social que explicaba el malestar ciudadano. Cuando todos en el Gobierno se focalizaban en el ámbito de la seguridad y la violencia, el titular de Desarrollo Social explicaba que "no podemos poner la carreta antes de los bueyes: Creer que el problema es el pasaje del Metro y no entender que el problema es la inequidad que tiene Chile".

“Estamos mezclando la expectación con la realidad”

En la entrevista con Radio La Clave, el secretario de Estado también abordó otros temas, como las críticas de parlamentarios sobre el aumento del ingreso mínimo -que algunos quieren que sea mayor- y de las pensiones. Al respecto, sostuvo que "hay que saber hacer las cosas al mismo tiempo, pero se tiene que ver la realidad o lo posible que se pueda hacer hoy día".

"Nada me gustaría más que pudiéramos subir los sueldos, las pensiones. Pero hay que ser sumamente responsable. Cuando ocurre el aumento más grande de pensiones -que en dos años se compromete subirlo a un 50%- creo que eso es un paso gigante, más allá de la ansiedad de los parlamentarios", sostuvo la autoridad del Mindes.

Sichel agregó que hay "una tentación un poco populista de los parlamentarios de poner la expectación por sobre la realidad. Nosotros (gobierno) estamos mezclando la expectación con la realidad”, afirmó y advirtió a los legisladores contra “la tentación de hacer promesas que no se puedan cumplir por el Estado, porque los ciudadanos quedan más decepcionados".

"Las medidas que se han ido tomando van en el camino correcto en medida que haya reformas estructurales (...) están pasando cosas correctas, pero la hiperventilación de las redes sociales hace que se levanten críticas", finalizó.