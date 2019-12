La dura crítica de Matthei a Insulza por su voto a favor de la acusación contra Chadwick: "Me dio asco"

Una dura crítica fue la que tuvo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei en contra del senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza por votar a favor de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En entrevista con Radio Infinita, Matthei dijo que le dio "asco" el voto de Insulza. "A mí lo que me dio asco fue Insulza. Yo tengo entendido que él había dicho que se iba a abstener", dijo.

"Yo tenía una súper buena opinión de Insulza. Me quiebra el corazón ver la pequeñez, y después la entrevista en El Mercurio, es de lo más penoso y lo más bajo que he visto en mi vida", agregó la ex candidata presidencial.

La alcaldesa también dijo que "ver al panzer, que era como un símbolo de una persona sensata convertido en esta bajeza humana ¿por qué no se fue mejor a su casa? y nos hubiera dejado memoria de un panzer al que nosotros le teníamos harto respeto".