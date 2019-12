Diputado Fidel Espinoza y suspensión de obras del Puente Chacao: "Este Gobierno no da para más"

El diputado del Partido Socialista (PS) y representante de Los Lagos, Fidel Espinoza, señaló que la suspensión de las obras del Puente Chacao es un golpe letal no sólo para la isla de Chiloé y la región, sino también para al país, pues esta es la construcción más trascendental del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en este período gubernamental y significaba un progreso gigante en el área de infraestructura pública en el concierto latinoamericano.

Espinoza indicó que "el Gobierno, a través de su ministerio, debe buscar los mecanismos para solucionar este grave hecho. Ya están despidiendo trabajadores, y si pretenden judicializar el caso, es simplemente porque tomaron la decisión política de no construir el puente, ya que cualquier causa puede demorar años en resolverse. Ello significa simplemente que este Ejecutivo busca traspasarle el problema a la próxima administración. Ya no dan más y no se dan cuenta que están dañando gravemente la confiabilidad del país en el ámbito internacional con las inversiones extranjeras".

En ese sentido, el parlamentario emplazó al Presidente Sebastián Piñera a solucionar este conflicto. "Es imperdonable que para Santiago no se escatimen gastos para resolver las problemáticas, pero cuando se trata de regiones nos miran como si fuéramos de otra categoría. No olvidemos lo que pasó con el Puente Cau Cau, donde fuimos como país motivo de burla internacional”, afirmó.

Agregó que “Hyundai es una empresa seria que no ha tenido ningún inconveniente de este tipo en toda su historia, por lo que no tengo duda alguna que aquí el problema es el MOP, que no está respetando lo comprometido. Y si fuera lo contrario, es decir que la coreana está abusando en sus exigencias, transparéntelo. El país necesita saber toda la verdad".

El legislador PS señaló también que "este Gobierno ha sido ineficiente en muchas materias y otra vez lo está demostrando. Hablan de regionalización y sus autoridades locales están mudas. No pueden hablar sobre este caso. Son meros buzones del nivel central, desde el intendente para abajo".

Finalmente, Espinoza aseveró que “el Gobierno sólo tiene entre Pascua y Año Nuevo para resolver el conflicto. Si la empresa despide a todos sus trabajadores, quiere decir que esto se acabó y que el Presidente Piñera está bajando la cortina de su mandato dos años antes que culmine, porque los daños políticos y sociales de este nuevo fracaso serán gigantescos".