A 70 días del estallido: Piñera mantiene discurso relativizador en torno a los DDHH y asegura que "lo peor de esta crisis ya pasó”

El Presidente Sebastián Piñera dio una nueva entrevista a la prensa y comentó la situación que vive el país, a 70 días del estallido social. El Mandatario aseguró que "lo peor ya pasó" y entregó su pronóstico con lo que podría ocurrir el próximo año.

En entrevista con La Tercera, Piñera dijo que el país vive "una de las crisis más graves en la historia de las últimas década", eso sí, se muestra optimista, y dijo que está convencido de que el año 2020 va a ser mucho mejor que el año 2019.

"Estoy convencido de que lo peor de esta crisis ya pasó y ahora tenemos que hacernos cargo de aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos", señaló.

Ahora, tenemos algunos desafíos inmediatos, comenta, "¿qué va a pasar el 6 y 7 de enero, cuando se tenga que desarrollar la prueba PSU? ¿Qué va a pasar el 1 de marzo, cuando se reinicie en plenitud el año 2020? Hay muchos desafíos por delante", se pregunta el Presidente con suspenso.

Apuntando nuevamente a los hechos de violencia, Piñera aseguró que "estamos trabajando para que esta crisis no sea una nueva normalidad, sino una oportunidad, y eso requiere apaciguar los espíritus, reivindicar el valor del diálogo, desterrar la violencia, venga de donde venga", agregó.

Consultado por su alta desaprobación, el jefe de Estado sostuvo que le duele, "porque desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en las noches, el único norte que guía nuestra acción es lograr una sociedad que no solo crezca y se desarrolle, sino que permita que cada chileno tenga un lugar para aportar y uno para beneficiarse de los frutos de ese desarrollo".

Y tratando de hacer una autocrítica, se defendió diciendo que lo han malinterpretado. "Respecto del tema de la guerra, fue mal entendida esa palabra. Lo que digo es que estábamos enfrentando a un enemigo poderoso, que no respetaba a nada ni a nadie. Ese era al que teníamos que confrontar y no había que minimizar el peligro que eso significaba", explicó.

Un tema extraordinariamente sensible

Cabe mencionar que hace unos días, en una entrevista con CNN en Español, Sebastián Piñera aseguró que muchos de los videos de violaciones a los Derechos Humanos divulgados en redes sociales "son filmados fuera de Chile", y aseguró que existe una "campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total".

Sus dichos le trajeron una serie de críticas, incluso desde su sector. Ahora, dice que está de acuerdo en que los atropellos a los derechos humanos son "graves y que fueron reiterados". "Pero quiero decir algo, tenemos 60.000 carabineros en nuestro país y, por lo tanto, no confundamos la acción condenable y repudiable de algunos, con lo que es la institución", afirmó.

Además, agregó que "el tema de Derechos Humanos", para él, es un tema "extraordinariamente sensible" y "es algo que heredé de mis padres y por eso para mí es un tema que no solo tiene una dimensión ética y moral, sino que me afecta lo más íntimo", comentó.

Respecto de las responsabilidades en los atropellos a los derechos humanos perpetrados por efectivos de Fuerzas Especiales u otras ramas de Carabineros, el jefe de Estado indicó que se han determinado algunas de éstas responsabilidades y se han hecho cosas al respecto. No obstante, al ser consultado por la situación del general director de Carabineros, Mario Rozas, descartó su renuncia.

“Hemos hecho cambios en el Alto Mando de Carabineros. Hace unos días, cambiamos al jefe de las Fuerzas Especiales y al jefe de la Inteligencia. Pero en esto hay que ser muy prudente y cuidadoso de cuál es la responsabilidad que le corresponde a cada uno”, comentó Piñera.

“Tengo la firme convicción de que el general Rozas ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para prevenir y evitar atropellos a los derechos humanos y que cuando estos han ocurrido ha hecho todos los esfuerzos para que esos casos no queden en la impunidad a través de sumarios internos de Carabineros y de poner los antecedentes en manos de la fiscalía y, posteriormente, de los tribunales”, agregó.

Piñera cerró la entrevista diciendo que "ahora yo sé que para algunos nada es suficiente. Nada es suficiente y no quieren que sea suficiente, porque a lo mejor lo único que quieren es agudizar y exacerbar los conflictos, la violencia y la odiosidad entre los chilenos".