Interpelación: Ministra Schmidt pide perdón a habitantes de zonas de sacrificio y niega que la COP25 haya sido "una vergüenza"

"Pasamos una vergüenza mundial" en la COP25. Así inició el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) la interpelación a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt en la Sala de la Cámara de Diputados.

El interrogatorio estuvo enfocado en diversos temas relacionados a la cartera medioambiental, que incluyeron -además de la COP25- el plan de descarbonización, el Acuerdo de Escazú, las zonas de sacrificio y la grave sequía que afecta al país.

Sobre la COP, Schmidt hizo hincapié en que era obligatorio que todas las decisiones se tomaran por consenso, lo que impidió que se lograra el octavo objetivo de la cumbre, relacionado con establecer reglas para un mercado internacional de carbono.

"El presidente efectivamente tuvo reuniones con el presidente Macron, con el presidente de Brasil tratando y ayudando a alcanzar consensos unánimes. Gracias a esas gestiones cumplimos 7 de los 8 objetivos que llevábamos a la COP. No logramos el octavo desafío que es poder tener consenso para establecer las reglas de un mercado de carbono internacional. Si bien avanzamos no logramos cumplir ese objetivo", dijo la ministra.

"No estamos satisfechos con lo alcanzado. Compartimos la frustración y dolor, pero vergüenza no. Vergüenza deberíamos hacer sentido si nos negábamos", agregó.

La secretaria de Estado también fue consultada sobre reuniones que sostuvo con gobiernos "negacionistas" del cambio climático. Ante ello, dijo que "hay gobiernos que son negacionistas, y no son gobiernos pequeños y son con ellos con quienes tenemos que alcanzar acuerdos. Cuando llegué a Madrid la primera reunión fue con los países más vulnerables al cambio climático. Con ellos trabajamos para ver cómo presionábamos a los países más emisores. Tuve más de 200 reuniones".

Plan de descarbonización

Otro de los puntos de la interpelación fue el plan de descarbonización. El diputado del Partido Ecologista Verde mostró dos gráficas que muestran que las emisiones de gases de efecto invernadero y de Chile han ido en aumento. "¿Cuáles son las metas que se está poniendo Chile para bajar los gases de efecto invernadero?", preguntó el parlamentario.

"Justamente el cambio climático se produce porque el mundo necesita cambiar la manera de hacer las cosas y todos los países tienen este problema. La diferencia está entre quienes reconocen este problema y se ponen metas claras para cambiar la ruta y solucionarlo y aquellos que deciden no hacer nada. Chile logró en la COP25 que los países tuvieran compromisos claros como la carbono neutralidad", destacó Schmidt.

Posteriormente, el diputado dijo que "los ecologistas pensamos que no está liderando el gobierno de Chile. Más bien lo está entorpeciendo por lo cual es necesario que esto lo haga otro país. Le quiero contar que ante la falta de autocrítica vamos a iniciar una campaña con los verdes internacionales para que la presidencia de la COP la tome otro gobierno. Porque este gobierno además de no tener convicción, viola los derechos humanos y por eso no puede conducir este proceso".

"Esos eslóganes no es la manera de enfrentar los problemas. El gobierno ha impulsado las transformaciones", respondió Schmidt.

Acuerdo de Escazú

El otro tema abordado en la interpelación fue el Acuerdo de Escazú. "Creemos que es necesario que se firme el Tratado de Escazú", dijo el diputado Félix González, mientras mostrabauna foto de la fallecida ambientalista Macarena Valdés. "Le pedimos permiso a la familia para poder mostrar la foto", resaltó.

"De eso se trata firmar el Acuerdo de Escazú. Si no lo ha firmado, ¿qué ha hecho su gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera para poder garantizar la seguridad de los defensores ambientales ante los proyectos contaminantes?", preguntó el congresista, a lo que Schmidt respondió: "Es tremendamente doloroso que cualquier vida humana se ponga en riesgo y sufra por la defensa de cualquier valor, no solo del medioambiente, también de los valores sindicales y demandas ciudadanas. todos los chilenos tienen que estar protegidos".

"Chile comparte con todos los fundamentos de Escazú y la legislación chilena cumple con todos los estándares que hace Escazú y en muchos casos va más allá como en temas de información", acotó la ministra.

Zonas de sacrificio: Mea culpa de Schmidt

Al ser interpelada por las zonas de sacrificio, la ministra Carolina Schmidt aprovechó la oportunidad de hacer un mea culpa a todas las familias que viven esas zonas. "Yo como ministra de Medio Ambiente quiero pedirles perdón a todas y cada una de las personas porque nadie merece vivir en una zona contaminada".

Pese a ello, la autoridad medioambiental reiteró que "el trabajo que hemos realizado está dando resultado para las familias de Concón, Quintero y Puchuncaví porque se logró sacar un Plan de Descontaminación".

Sequía y derechos de agua

La última parte de la interpelación fue sobre la sequía y los derechos de agua. "Somos el único país donde el agua es privada", enfatizó Félix González. "Los que tienen los derechos del agua pueden venderla, pueden especular. No es solamente megasequía, sino que es megasaqueo. El gobierno ha planteado que no está disponible para cambiar el modelo y hacer que el agua no sea privada,sea un derecho", agregó.

"¿El gobierno de Sebastián Piñera va a desprivatizar el agua?", preguntó el parlamentario. "Es importante hablar con seriedad y no con eslogan", respondió la ministra. "Aquí lo que se ha señalado es que el problema se solucionaría sacándole los recursos hídricos a una persona entregándoselos a otras o acusaciones a un ministro que tiene derechos de agua que son falsas y que claramente conducen a la odiosidad".