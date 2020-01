Boric descarta aspiración presidencial y asegura que su candidata "sigue siendo Beatriz Sánchez"

El diputado de Convergencia Social (CS), Gabriel Boric, reconoció que su candidata de cara a la Presidencia "sigue siendo Beatriz Sánchez", aunque recalcó que "no es momento para andar haciendo alegorías de candidaturas presidenciales".

"Después del 18 de octubre todo cambió y todos tenemos que preguntarnos por los plazos. Creo que no es momento para andar haciendo alegorías de candidaturas presidenciales", dijo el parlamentario en entrevista con Emol TV.

Boric agregó que "ella es la que tiene que tomar una decisión definitiva en torno a ello (...) Como Frente Amplio tenemos que volver a hacernos todas las preguntas y eso incluye el proceso presidencial, pero eso va a depender mucho del desarrollo del proceso constituyente y de la agenda social".

Por otra parte, el frenteamplista aclaró que se restará de una eventual candidatura presidencial. "Yo por ningún motivo. En mi opinión, no tengo la experiencia ni los conocimientos que se requieren en este momento para un desafío de esas características. Tengo que seguir aprendiendo mucho antes de siquiera plantearme algo de esas características".

En tanto, confirmó que no postulará nuevamente a la Cámara de Diputados "por un compromiso que hicimos como parlamentarios del Frente Amplio", y agregó que aspirar al Senado "es una posibilidad incierta".

"Hoy día hay un cuestionamiento transversal a todos quienes hemos tenido vocería y actoría política durante este último tiempo, aunque llevemos mucho menos y no tengamos las mismas responsabilidades de quienes han construido este modelo, y por lo tanto no me parece obvio que uno tenga que seguir", finalizó Boric.