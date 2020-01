Ministro Sichel presentó mejoras a la FIBE y asegura que permitirá al Estado "actuar más rápido"

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, informó sobre una serie de mejoras que tendrá la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), un instrumento que permite ayudar a las personas y familias afectadas por una emergencia, desastre o catástrofe.

En compañía del subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, Sichel habló sobre las deficiencias que presenta actualmente la ficha, indicando que "la oportunidad de respuesta era mucho más larga de lo que uno esperaría en una situación de emergencia, había una debilidad, porque la digitación (de datos) era manual (…) y tercero, no teníamos buena coordinación de la oferta pública para atender a la demanda".

El ministro Sichel recordó que “con la antigua ficha teníamos debilidades entre el levantamiento y la entrega de la información. No había plazos acotados, incluso el promedio de entrega había superado en lo general los 30 días, por lo tanto, la oportunidad de respuesta era mucho más larga de lo que uno esperaría en una situación de emergencia, la digitalización era manual, lo que hacía que la información no fuera bien digitada y consignada, y no teníamos buena coordinación entre la oferta pública para responder a la demanda. Teníamos una buena foto de la crisis, pero no teníamos una buena solución al problema”.

Sin embargo, aseguró el secretario de la cartera, con los perfeccionamientos de la nueva FIBE “el Estado actúa más rápido, levanta la información de manera más acertada y es capaz de entregar una oferta más adecuada a la emergencia”.

Otra de las mejoras que se implementará será una FIBE Hídrica, enfocada en las necesidades de las familias por la falta de recursos hídricos asociados a la sequía, y que estará disponible a partir de febrero.

"Se está trabajando en la creación especifica de una Ficha de Emergencia Hídrica para poder catastrar a aquellos que viven una emergencia asociada a la sequía", dijo el secretario de Estado, y añadió que "aunque es una tragedia silenciosa, es una catástrofe, por lo tanto, lo que hemos entendido es que también tenemos que hacer un buen catastro y entregar soluciones a esta emergencia que se ha ido desarrollando de manera lenta, pero que a veces tiene mucha más magnitud".