Mario Desbordes responde con todo: “De la Carrera y sus amigos representan lo peor de la política”

Gonzalo de la Carrera, conductor en Radio Agricultura, se fue en picada contra el presidente de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes, pero salió trasquilado. El ex vicepresidente de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), y activo promotor de la campaña del rechazo a la nueva Constitución, publicó en Twitter una fotografía donde el diputado aparece acompañado del senador independiente Alejandro Guillier y del presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar.

“Desbordes en su salsa con sus compadres. Pero a las personas de su sector que votan “rechazo”, las trata con hostilidad y desdén #RenunciaDesbordes #YoVotoRechazo”, acusó De la Carrera en su mensaje.

Pero la respuesta por parte del presidente de RN no se hizo esperar, despejando toda intencionalidad política en la imagen. Además, aclaró a través de la red social que la fotografía corresponde a una actividad de aniversario del establecimiento donde estudió, el Liceo Polivalente Juan Gómez Millas de la comuna de El Bosque.

“De la Carrera y sus amigos representan lo peor de la política. Llenos de odio y de prejuicios. La foto es del aniversario del liceo donde estudié (comuna El Bosque) y donde los tres que aparecemos somos ex alumnos. Así es la educación pública que este señor no conoce ni en fotos”, comentó el timonel RN.

Inmediatamente después Mario Aguilar salió en defensa de Desbordes objetando el tuit del conductor radial. “Rechazo absolutamente la publicación insidiosa del "periodista" Gonzalo de la Carrera, quien de manera malintencionada y manipuladora utiliza una foto de Desbordes, Guillier y mi persona. La foto en cuestión es del aniversario del Liceo Juan Gómez Millas (ex Liceo 14) de la comuna de El Bosque donde los tres somos ex alumnos. Es decir, no tiene relación alguna con el plebiscito ni con algún asunto político”.

Aguilar además agregó que “una cosa es profesar una ideología de ultra derecha violenta, otra cosa es carecer del más elemental profesionalismo y no utilizar una fotografía de forma tan manipuladora”.

El senador Alejandro Guilluier igualmente fue en apoyo de Mario Desbordes y en respuesta a su comentario dijo “diputado, comparto su orgullo de ser hijo de la educación pública. Un abrazo!”

Por su parte, Gonzalo de la Carrera replicó a Desbordes con fuertes epítetos y en este sentido indicó “@desbordes eres un cobarde. Atacas y escondes la mano. Tu resentimiento habla más de ti que de mí. Para que sepas estudié en el liceo 11. A diferencia tuya no me habría fotografiado con los que están por acabar con la democracia, golpistas y promotores de la primera línea”.

Gonzalo de la Carrera militó en Evópoli, pero dejó el partido y ahora es cercano al líder del Partido Republicano José Antonio Kast. Desde su tribuna en el programa “Directo al Grano” de Radio Agricultura se ha cuadrado con el ala más dura de la derecha, donde uno de sus caballitos de batalla ha sido el rechazo en el plebiscito de abril. De hecho, es uno de los rostros del denominado Comando por el Rechazo a la Nueva Constitución, y articulador de la “Casa del no”.

Además, tuvo una controvertida salida de ENAP y no es primera vez que es protagonista de polémicas en Twitter. Ya lo hizo cuando difundió una noticia falsa sobre la diputada comunista Camila Vallejo a quien acusó de defender la pedofilia, haciéndose eco de una publicación falsa de un medio español.