Dueño de local en Reñaca denuncia amenazas de muerte y reconoce que abrieron "cuando el Gobierno dijo que se podía tomar un cafecito"

"(Me parece) Una irresponsabilidad tremenda y me parece muy bien, porque lo acabo de ver en redes sociales, que los vecinos denuncien. Eso permite que Carabineros, las fuerzas de orden y seguridad, las Fuerzas Armadas tomen medidas inmediatas... es una vergüenza". Así se refirió el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez al polémico video que comenzó a circular en redes sociales, donde se veía a una cafetería en Reñaca invitando a venir a consumir a su local, en plena pandemia del Covid-19.

Ante las críticas, el dueño de la cafetería, Claudio Erazo, se defendió, diciendo que estuvo dos meses con su local cerrado y que recién el miércoles de la semana pasada comenzó a abrir de 11.30 a 15.30 horas.

"No está abierto el café interiormente, no se puede ocupar el baño, tenemos un par de mesas a 6 metros de distancia y en una terraza abierta. Ahora las sacamos para no tener problema. En todo caso las medidas de seguridad están, realmente fue súper injusto, el video no nos acompaña", insistió al diario El Mercurio de Valparaíso, agregando que actualmente tienen "solamente delivery".

“En tiempos normales tenemos 50 asientos, ahora hay cuatro, distanciados por varios metros y al aire libre. Eso se dio en el momento. Nosotros abrimos el 7 de mayo, cuando el gobierno dijo que se podía tomar un cafecito o una cerveza”, añadió.

Erazo admitió, en entrevista con el diario La Tercera, que “cerrar el café sería darles en el gusto a los que nos están funando. Si no se puede abrir así, entonces nadie en Chile podría y todos quebramos. Acá, en Viña, en Valparaíso, si los negocios tienen terraza, no es raro que estén abiertos”.

Sin embargo, reconoció que han recibido amenazas de muerte, por lo que los "muy consternados. Llevamos dos años acá, hemos ganado premios y nos amenazan con incendiarnos y también le llegan amenazas a nuestros hijos. No hemos hecho ninguna infracción ni nada. La municipalidad dijo que estaba todo bien, le preguntamos si podíamos tener sillas afuera y dijeron que no, y listo, las guardamos. Se acabó el tema. Pero ha sido tan sesgado para un lado el tema que ha sido horrible".

Sobre por qué se hizo el video, dijo que "creo que mi vecina en buena onda, quizás con su juventud y todo, trató de mostrar alegría, y al final lo que filmó no nos acompañó. Nosotros no estábamos atendiendo público. Vi que grabó, pero no le tomé importancia. Entiendo que las redes sociales puedan pensar que es cierto, pero tampoco está bien que nos amenacen con quemarnos, que nos amenacen de muerte y con cuchillos. Mi familia está muy afectada. Estamos viendo qué hacer".