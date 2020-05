Al rojo la discusión para que el Senado despache este martes y sin letra chica el proyecto que limita con retroactividad la reelección de autoridades

Este martes, después de sucesivas dilaciones, se espera que sea el "Día D" para que el Senado vote en definitiva el proyecto que limita la reelección de las autoridades, que incluye la retroactividad.

La votación ha estado marcada por un fuerte debate previo, y la difusión de una misiva firmada por 13 parlamentarios de todos los sectores políticos, los cuales llevan tres o más períodos en la Cámara o dos o más períodos en el Senado.

En el documento, los parlamentarios abogan por el despacho de la iniciativa -pese a que el proyecto les va a impedir presentarse a la próxima elección parlamentaria-, una idea a la que sumó esta jornada el senador DC Francisco Huenchumilla.

Para el exintendente, "tener un límite a la reelección en estos tiempos, es una medida adecuada. Y que esto tenga efecto retroactivo es totalmente imprescindible para que no partamos de cero en marzo de 2022, por lo mismo, votaré a favor de la iniciativa con retroactividad".

“En el proyecto sobre el límite a la reelección si no le damos efecto retroactivo significa que los senadores y diputados partimos con el taxímetro en cero el 11 de marzo de 2022. Significaría que en el caso de los senadores podrían estar en ese cargo hasta el año 2038. Y si hubiesen partido el año 1990, significaría que estarían 48 años en el poder. Y me parece que eso no tiene presentación pública, considerando además que los últimos meses hemos estado discutiendo beneficios para los sectores más modestos del país”, detalló Huenchumilla.

Asimismo, el parlamentario DC comentó que la discusión ha estado en torno a subsidios y bonos que tienen una duración de tres meses. Vale decir, la gente está con incertidumbre y miedo de perder el empleo. Y en medio de eso nosotros estaríamos legislando para estar hasta el año 2038.

“No me parece que sea una cuestión prudente de parte del Senado. Creo que los senadores y diputados tenemos que tener cierto pudor frente a la triste y cruda realidad que viven los sectores más vulnerables de Chile”, concluyó el senador Huenchumilla.

En el mismo tenor, otro senador Felipe Kast (Evópoli) publicó junto al diputado independiente Pepe Auth una carta en El Mercurio, donde señalan que “el Congreso cometería un grave error, y un golpe adicional a su frágil credibilidad, si aprobáramos el límite a la reelección excluyendo de su aplicación a todos los parlamentarios que van a completar o han excedido con creces los límites que establecerá la ley. En la práctica esto es equivalente a poner el reloj en cero luego de haber estado en el Congreso por décadas, y para ellos la ley comenzaría a aplicarse recién en 14 años más”.

A juicio de ambos “no es hora de anteponer intereses individuales ni cálculos electorales por sobre el interés general. Debemos responder al llamado de un país que valora la democracia, pero exige su renovación y profundización. Tampoco es éticamente aceptable disfrazar el rechazo a la idea de terminar con la reelección indefinida por la vía de inhabilitarse y no participar de la votación. Todos sabemos que en una ley de quorum, no participar en la votación equivale a rechazar esta necesaria reforma”.

Insulza en contra y la salida de Harboe

Sin embargo, no todos en el Senado piensan igual y el senador PS José Miguel Insulza se manifestó en desacuerdo con el proyecto. En entrevista con Radio Pauta, el socialista señaló que "nosotros no operamos con retroactividad, no debería operar nunca el país con retroactividad. Hemos rechazado la retroactividad en cosas que han sido mucho más delicadas".

"No me gustan las limitaciones en general, pero en este caso voy a aceptar limitaciones, pero no voy a aceptar que haya retroactividad", agregó.

Otro efecto que ha tenido en el Senado la votación de esta reforma es la salida del PPD Felipe Harboe de la comisión de Constitución. Si bien desde la oposición se explica la salida de Harboe por su postura ante el proyecto de ley sobre límite a la reelección de autoridades, que perjudica entre otros al senador Guido Girardi, con quien ha tenido una seguidilla de desencuentros, la explicación oficial es que solo se está cumpliendo con el acuerdo administrativo de la oposición para la integración de la comisión que dejó el cupo en manos del ex DC Pedro Araya.

“No puedo cambiar mis principios cuando algunos soterradamente pretenden perpetuarse en sus cargos”, acusó Harboe, un punto que Girardi descarta de plano. “El PPD está absolutamente alineado en estos temas, toda la bancada votó a favor de la disminución de la dieta parlamentaria y yo mismo voy a votar a favor de la no reelección. Los temas de debates importantes es generar la mayor unidad para enfrentar la pandemia, que va a afectar de manera democrática los sectores más vulnerables del país”, dijo el senador por Santiago en declaraciones a La Tercera.

El llamado de los diputados PS

En ese contexto, los diputados socialistas Marcelo Schilling, Manuel Monsalve, Fidel Espinoza y Juan Luis Castro -quienes suscribieron la carta transversal de los 13 parlamentarios- realizaron un llamado a los senadores a legislar en forma rápida, el proyecto de ley que limita la reelección de las autoridades, incluyendo el apartado de la retroactividad.

Los otros firmantes de la carta son Carlos Abel Jarpa (IND), diputado en su sexto periodo; Tucapel Jiménez (PPD), diputado en su cuarto periodo; Issa Kort (UDI), diputado en su tercer periodo; Ricardo Lagos Weber (PPD), senador en su segundo periodo; Pepe Auth (IND), diputado en su tercer periodo; Fernando Meza (IND), diputado en su quinto periodo; Marcela Sabat (RN), diputada en su tercer periodo; Alejandro Santana (RN), diputado en su tercer periodo; Víctor Torres (DC), diputado en su tercer periodo; y Matías Walker (DC), diputado en su tercer periodo.

El diputado Marcelo Schilling comentó que este proyecto "se inscribe en la misma línea del proyecto que reduce la dieta parlamentaria, que lo que busca es hacer más iguales a los representantes con los representados, evitando la distancia que hoy nos separan".

"Es por ello que un conjunto de diputados le hemos pedido al Senado que esta medida se aplique con efecto retroactivo, contando todos los períodos que ya hemos ejercido algunos parlamentarios y no que se aplique de aquí en adelante. Hacerlo de esta última forma, es defraudar una ves mas la expectativa que ha puesto la ciudadanía en las decisiones del parlamento. Por eso creemos que debe aprobarse sin más trámite con retroactividad", afirmó el diputado Schilling.

En tanto, el diputado Espinoza recordó que "nosotros votamos el límite a la reelección el años 2012. Si eso no ha avanzado es responsabilidad exclusiva del Senado que tuvieron este proyecto por 7 años sin darle viabilidad. Hoy la gente exige, para darle oxigenación a la política y renovación de rostro, que se ponga un límite a la reelección. Por eso estamos convencido que esta medida le hace bien a la democracia".

"Yo soy un diputado que ha sido elegido en 4 oportunidades con amplia mayoría. No obstante, estoy muy de acuerdo con que este límite incluya la retroactividad, vale decir, que se tomen en cuenta las elecciones anteriores. Esta es la señal que hay que darle al país. Sería impresentable que los senadores rechazaran esta medida para favorecerse, sin escuchar lo que todos los chilenos y chilenas esperan"; dijo el diputado Espinoza.

Por su parte, el diputado Castro recordó que "cuando hace 7 años se aprobó este proyecto, nadie, de los dos tercios de diputados que aprobaron la iniciativa, imaginó que iba a dormir casi 8 años en el Senado y que no se iba a lograr la aplicación directa y que ningún parlamentario con tres períodos, en caso de los diputados y dos períodos los senadores, iba a seguir en actividad".

"De manera que parece incomprensible que después de todo este tiempo existan algunos que todavía quieran perpetuarse en sus cargos y excluirse de esta norma o pedir mas tiempo para poder sostenerse en sus puestos, cuando sabemos que la ciudadanía ya no lo resiste mas. De manera que este es el momento del cambio político que el país necesita, a partir de autolimitar las reelecciones sucesivas de los parlamentarios y otras autoridades electas en forma popular, como lo dice el proyecto de ley. Si no es ahora, cuando será", concluyó Castro.