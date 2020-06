Cifra de fallecidos por Covid-19 en Chile supera la barrera de los 4.000 y Paris busca cerrar la polémica por la estrategia de “inmunidad de rebaño" de Mañalich

De acuerdo al último balance de la situación del Covid-19 en Chile entregado por el Ministerio de Salud, el país superó la barrera de los cuatro mil muertos por el virus.

En la instancia, se reportaron 6.290 contagios en las últimas 24 horas. De estos, 5.016 presentan síntomas, 599 asintomáticos y 675 no notificados.

La cifra de contagios alcanza los 231.393 en total.

En cuanto a los fallecidos, se reportó la muerte de 252 personas, de acuerdo a las inscripciones en el Registro Civil, por lo que la cifra ascienda 4.093.

12 decesos corresponden a fallecimientos ocurridos en mayo.

Se trata de la cifra más alta de muertos reportada en un balance diario, sin considerar los más de 500 fallecidos que fueron agregados tras la corrección de las cifras.

En tanto, del total de casos registrados hasta ahora, se mantienen 35.809 activos.

Descartan estrategia de "inmunidad de rebaño"

En el balance, el ministro de Salud, Enrique Paris, también se refirió a la estrategia "inmunidad de rebaño", la que fue adoptada inicialmente por el anterior secretario de Estado de la cartera sanitaria, Jaime Mañalich.

Al inicio del reporte, Paris dijo que "todas las medidas tomadas" como Gobierno "son incompatibles con una estrategia de inmunidad de rebaño".

Posteriormente, en la ronda de preguntas, le recordaron al ministro Paris las declaraciones de otras autoridades de salud en cuanto a la estrategia de rebaño.

Al respecto, Paris dijo que "las declaraciones no se pueden borrar, pero la estrategia que se implementó no avalaba la inmunidad de rebaño (...) no fue la que el gobierno siguió y está desmentido por los hechos".