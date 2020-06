Autoridades del Minsal salen en bloque a blindar al Presidente Piñera por polémico funeral familiar que contravino protocolos

Las imágenes del funeral del obispo Bernardino Piñera -donde se abrió el ataúd del occiso, había más de 20 asistentes, no se cumplieron las normas de distanciamiento social e incluso se contó con la presencia de músicos para acompañar la ceremonia- pusieron otra vez al Presidente Sebastián Piñera en la mira y abrieron nuevamente el debate sobre los privilegios del círculo del Mandatario. Incluso, el diputado DC Gabriel Ascencio pidió investigar este hecho y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, aludió al tema señalando que las “autoridades y personajes públicos deben ser los primeros en dar el ejemplo” en tiempos de Covid-19.

El caso además obligó al ministro de Salud Enrique Paris a salir al pizarrón, en el primer episodio complicado desde que asumió el mando de la cartera. Durante la entrega del reporte del Covid-19 en Chile, Paris fue consultado al respecto, y optó por justificar el comportamiento del Presidente y su familia, señalando que “los protocolos se han cumplido”, refiriéndose así a un episodio que ha sido comparado al de la visita a la pizzería de Vitacura la noche del 18 de octubre o la fotografía en Plaza Italia en plena cuarentena.

Pero al mismo tiempo Paris optó por poner el foco en Ascencio, al señalar que la familia Piñera atraviesa “situaciones de dolor” y en ese contexto “utilizar esta situación por parte de un parlamentario no es lo más adecuado”.

El diputado Ascencio anunció temprano que pediría un sumario sanitario por este tema, pero tras las respuestas oficiales, decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría.

En el oficio dirigido al Fiscal Nacional Jorge Abbott se señala que la denuncia es por infracción a las normas del artículo 318 del Código Penal, por contravenir indicaciones sanitarias de la autoridad. “Esta situación es especialmente sensible, ya que han sido miles las familias que han perdido a un familiar y que han debido abstenerse de realizar una ceremonia con todos sus familiares y darle una despedida como habrían querido. Es por ello que es importante que las autoridades sean el primer ejemplo para el resto de la ciudadanía”, señala el parlamentario (VEA LA DENUNCIA DEL DIPUTADO ACÁ)

Bernardino Piñera, reconocido arzobispo de La Serena falleció tras padecer coronavirus a la edad de 104 años. Ayer se realizó su funeral de forma privada, al que asistió el Mandatario. Pero un video que comenzó a circular por redes sociales encendió la polémica.

En el registro audiovisual se ve llegar el féretro al lugar y desde un principio se escuchan diversas voces -entre quienes estaba el exministro del Interior Andrés Chadwick, primo del Presidente- que advertían “No se puede abrir, es parte del protocolo”. Pero otra de las asistentes dice: “Sebastián lo quiere abrir”. En ese momento se acercó una mujer para abrir el ataúd y poder ver el cuerpo. En ese instante, sabiendo de las reglas del protocolo, se ve al Jefe de Estado acercarse para poder observar a su tío fallecido hace algunas horas.

Si bien desde la familia Piñera indicaron que el fallecido religioso había superado el Covid, el certificado de defunción señala que su muerte fue por neumonía por Covid-19, según informó Radio Bío Bío.

La versión del Minsal

El ministro Paris evitó ahondar más en este punto y dejó la versión oficial del tema en manos de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien más temprano ya había justificado al Presidente en diversas entrevistas.

Según Daza, "el protocolo (sanitario) fue absolutamente cumplido" y respecto a la urna comentó que “se puede abrir y tiene un vidrio, pero el vidrio está absolutamente sellado, y eso es lo importante que tiene que hacerse. No significa que no puedan abrir el ataúd”.

Daza también aprovechó de poner el foco en Ascencio, al señalar que "la familia está pasando momentos difíciles y por eso no nos parecen adecuados los comentarios”.

El registro puso en debate el tema de los privilegios del Mandatario. Los protocolos funerarios en casos de Covid-19 indican que los occisos debieran estar en bolsas mortuorias y sus familiares casi no pueden despedirse de ellos. En el caso del funeral de Bernardino Piñera, todo fue distinto porque la familia estuvo acompañada de tres sacerdotes, músicos, fotógrafos y al menos un camarógrafo, en un número que superan los 20 que indican los protocolos funerarios.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana emitió un tuit para aludir al caso, recordando que el protocolo de funerales Covid-19 “indica que la asistencia al funeral debe tener un máximo de 20 personas. No es necesario un ataúd especial, ya que estos siempre deben ser herméticos e impermeables”.

Pero al mismo tiempo alude a otros puntos, que también contravienen lo ocurrido en las exequias del tío del Presidente: los asistentes deben cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas, vale decir estar a un metro de distancia. Asimismo, la asistencia a la celebración queda “restringida exclusivamente a núcleo directo del fallecido”.

Fuerte debate

El tema también detonó un debate político. Desde Chile Vamos salieron a defender al Presidente. La diputada UDI María José Hoffmann también salió al paso de la arremetida de la oposición, señaló que “utilizan cualquier excusa para dañar la imagen del Presidente Piñera. El funeral cumplió con todos los protocolos sanitarios, no murió por Covid y cajón sellado... Exijo respeto por la familia (…) No tienen escrúpulos ni pudor”.

Pero en la oposición pusieron el foco en las interrogantes que están en el aire. “¿Los músicos también eran familiares? ¿por qué el certificado de defunción publicado en medios menciona neumonía x COVID? ¿acaso Piñera no solicita q levanten la tapa?”, se preguntó Giorgio Jackson en Twitter.

Por su parte, el diputado independiente Renato Garín señaló que “al ver al presidente Piñera en el funeral de su tío, haciendo todo lo que no se debe hacer, es claro que "estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos”.

A su turno, el exfiscal Carlos Gajardo aludió a esta polémica y otras del fin de semana, como la reunión de la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe en Concepción o e del concejal de Providencia Tomás Echiburu, para graficar que el problema de contravenciones a la norma dice relación con las autoridades que ocupan cargos de poder.

“Las prohibiciones siempre son para los otros (…) Una senadora sin mascarilla ni distancia social en reunión. Un concejal andando en skate sin permiso. El Presidente asiste a funeral sin distancia social y + de 20 personas. El caso concreto no importa pero muestra una constante de las autoridades: Las reglas son para los otros”, escribió en Twitter.