Frente Amplio en picada por dichos de ministro Bellolio contra Boric: "La derecha ha utilizado desde siempre como estrategia de campaña el terror"

Hubo molestia en el Frente Amplio luego de que el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmara en El Mercurio que de ganar Gabriel Boric, "lo que está en riesgo es que este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean personas".

El diputado de Revolución Democrática - y parte del círculo de hierro del candidato presidencial - , Miguel Crispi acusó que "es muy claro lo que intenta hacer el Gobierno, sin embargo, los mayores climas de violencia que hemos visto en nuestro país en la última década, han sido cuando ha gobernado la derecha. Y es porque la derecha gobierna desde un pedestal, gobierna desde los grandes promedios, con una planilla Excel en la mano, haciendo abuso de su uso de información privilegiada, con enormes conflictos de interés, habiendo nunca podido separar el rol del dinero y la política".

"Lo que ofrece el gobierno de Gabriel Boric es gobernabilidad, es que este país sea viable y eso se hará generando mayor riqueza pero también repartiéndola de mucho mejor manera, y estoy seguro que por esa senda este país va a construir la paz social que tanto anhela", agregó.

La también diputada de RD, Marcela Sandoval, dijo que "las afirmaciones del ministro Bellolio son francamente irresponsables y demuestran un afán claramente de desesperación y de intervención electoral. Atribuir a un eventual gobierno de Gabriel Boric una situación de crisis del país, que los afanes de transformación que tanto ha demandado la gente por décadas respecto de sus pensiones, derechos sociales pondrían en jaque nuestro sistema democrático, es francamente una irresponsabilidad".

Mientras, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, subrayó que "a estas alturas para nadie es desconocido que la derecha ha utilizado desde siempre como estrategia de campaña el terror, frente a indudable potencial de sus contrincantes, y en este caso Gabriel Boric. Pero el terror lo tienen ellos, el ministro Bellolio con sus cuñas, porque al final la única forma de dar paz es a través de un proceso de cambios que ellos tanto le temen".

A las declaraciones también se sumó el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien dijo que "el ministro Bellolio si quiere hacer intervención electoral que la haga derechamente, pero yo no voy a participar de un debate con él. Claramente no recorre Chile, hay mucha rabia en Chile y tiene razón la gente de estar con rabia. Lo que creo es que la protesta ya no sirve, ahora es un momento de propuestas".