12 mil funcionarios de salud no cuentan con su esquema de vacunación completa contra el Covid-19

Mañana se cumple un año desde que comenzó la campaña de inoculación contra la pandemia mundial del Covid-19 en nuestro país.

Una de las primeras medidas que tomaron las autoridades sanitarias en ese momento fue vacunar a todas las personas que trabajan en los servicios de salud y atención primaria, denominados como "primera línea".

Ante los altos casos activos y diarios de coronavirus en Chile; sumado la amenaza de la variante ómicron (de fácil transmisión), es que desde el Ministerio de Salud (Minsal) informaron el 17 de enero el adelanto de la cuarta dosis para los funcionarios de salud, la cual dio inicio el 20 del mes pasado.

Hasta el 25 de enero de este año, el 4% de los 300 mil funcionarios de los Servicios de Salud y Atención Primaria de Salud (APS) no cuentan con el esquema de vacunación completa, según el Minsal. El otro 96% si lo cumple.

“El objetivo de disminuir la probabilidad de contagios en los establecimientos de la Red Integrada de Salud, nuestras funcionarias y funcionarios siempre han sido parte de los grupos objetivos que hemos priorizado en el Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2", señaló el subsecretario (s) de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde.

Además, agregó que "este esfuerzo se ha visto reflejado en las cifras, puesto que al 25 de enero de 2022 el 96% de los funcionarios de los Servicios de Salud y de la Atención Primaria de Salud (APS) municipal cuenta con su esquema de vacunación completo".

"El trabajo, compromiso y vocación de servicio público del personal de salud ha sido decisivo para controlar la pandemia, por lo que seguiremos velando por su salud y la de toda la población", añadió.

Si bien, el Minsal no puede dar cifras exactas de cuantos trabajadores no cuentan con su vacunación completa, puesto que cada tres meses se van evaluando distintas estrategias debido a temas contractuales. Una investigación de Radio Bío Bío consigna en 12 mil funcionarios los que no se han inoculado.

Desde el Ministerio no se refirieron sobre el destino de las personas sin el esquema completo, reservándose bajo el argumento del dinamismo de dotación.