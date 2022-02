Alcalde Jadue califica como "pésima política pública" los retiros de fondos: "Nunca he sido partidario"

Los retiros de fondos de las AFP se transformó en la propuesta ancla de varios parlamentarios durante la pandemia. Hasta el momento sólo se lograron tres retiros del 10%, el cuarto no alcanzó el quórum para ser aprobado y comienzan a ver luces sobre un eventual quinto retiro.

Distintos actores sociales se han mostrado contrario a esta medida, desde el Presidente electo, Gabriel Boric, hasta su futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, quienes han declarado que no esta contemplado en el programa.

Quien también se refirió a este tema fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), indicando que se muestra contrario a esta idea, pero hay que analizar la situación del país.

“Yo también me oponía a los retiros. Era absolutamente contrario a que el costo de la crisis la pagaran las mismas personas con sus ahorros. Lo que va a ser difícil explicarle a la gente ahora es que la misma coalición que votó los cuatro anteriores ahora diga que no”, señaló el edil en Tu Día de Canal 13.

“Yo lo he dicho en todos los tonos, nunca he sido partidario de los retiros. Es una pésima política pública y es la política pública más neoliberal que existe, pero cuando usted tiene un gobierno que no entiende nada la dimensión de la crisis y se dedica hacer negocios y deja botada a las familias, lo único que queda es echarle mano a lo que hay”, agregó.

Finalmente, Jadue comentó sobre la opción de que durante el próximo gobierno no se realizan los cambios que demanda la ciudadanía en un plazo prudente, habrá que analizar un quinto retiro.

“Yo creo que es un tema que hay que analizar (…) Si no somos capaces de cambiar significativamente en un plazo prudente las condiciones, nos vamos a tener que abrir a discutir.Porque la gente no va a comprender que la misma coalición que aprobó los cuatro retiros anteriores, no estén disponibles para analizar otro retiro”, concluyó.