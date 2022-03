Ministro Paris prevé que numero de fallecidos descenderá en los próximos días y anticipa el fin progresivo de Ómicron: "Esta ola va a bajar rápidamente"

El ministro de Salud, Enrique Paris, profundizó lo que ha sido esta nueva ola de la variante Ómicron, la que mantuvo al país sobre los 40 mil casos diarios durante las primeras semanas de febrero, lo que ha llegado acompañado de un alza en el número de personas fallecidas a raíz del coronavirus.

Sin ir más lejos, durante dos días consecutivos se superó la barrera de los 200 decesos producto de Ómicron. A día de hoy, se está evidenciando un descenso en los fallecidos, lo que, según sostiene el ministro, será sostenido en el tiempo.

"Llegamos a tener un crecimiento semanal de muertes confirmadas en la media móvil de siete días de casi un 90%, y ahora el crecimiento semanal hasta ayer, es de un 4%. Eso significa que la cantidad de fallecidos va a ir disminuyendo", adelantó.

Hoy, esta cifra alcanzó los 28 decesos, mostrando una baja en los fallecidos, aunque de todas formas, el ministro Paris recordó que los martes y miércoles "hay menos casos y los jueves tenemos un aumento", debido al retraso en la recolección de los datos.

En cuanto al aumento de menores de edad en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en donde en abril del 2020 había un 2,2% y en el mismo mes pero en 2021 había el mismo porcentaje, el ministro Paris señaló que "ahora tenemos un 3,5%, o sea, hay un aumento de 1,5% en este grupo que normalmente no está vacunado". En la misma línea, la autoridad sanitaria adelantó que este cambio no es tan pronunciado al que habían previsto diversos expertos.

"No es un aumento gigantesco, no hay que decir que esto está desbordado, pero si hemos dicho miles de veces que el virus busca a los nichos donde no hay vacunas", concluyó.