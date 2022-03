Futuro del Senado como Cámara o Consejo territorial enfrenta al Presidente Gabriel Boric con Apruebo Dignidad

Es uno de los informes más esperados, el más largo y donde hay varios focos de tensión. La propuesta de normas constitucionales de la comisión de Sistema Político seguiría el mismo destino que el de las últimas comisiones: que se rechace la gran mayoría de sus artículos, por no alcanzar los 2/3, volviendo así a la comisión y permitiendo que se trabaje rápidamente en consensos que den viabilidad a propuestas, como la de la fórmula del Congreso.

La evidencia clara en la falta de acuerdos es que la comisión no logró destrabar la discusión entre un Consejo Territorial y una Cámara Territorial - la segunda con más atribuciones -, dejándole la decisión al Pleno. Además, hay una visión transversal de que el informe tiene problemas sistémicos, en algunos casos de contradicciones entre un artículo y otro (como ocurre con el Consejo y Cámara Territorial), y que no hay una alineación entre las facultades del poder Ejecutivo y el Legislativo. Otro artículo que pronostican se rechazará es el que reconoce la existencia de los Movimientos Sociales como entes políticos (Movimientos políticos sociales), además del triunvirato, conformado por el modelo de Presidente, vicepresidente y Ministro de Gobierno.

En las últimas horas, sectores de la Convención han explicitado la necesidad de hacer un nuevo acuerdo, orientado a rechazar los artículos en cuestión, a pesar de que sin ese acuerdo se caerían igual las dos propuestas. Por la vía de rechazar en acuerdo está el Colectivo del Apruebo, la derecha, y donde algunos también dicen que está Independientes No Neutrales y el Colectivo Socialista, lo que generó ruido entre los representantes de la izquierda e independientes, quienes en base a una información publicada por La Tercera, referente a este incipiente acuerdo para rechazar, pidieron explicaciones. Desde INN de hecho, dicen desconocer esas conversaciones, lo mismo algunos en el Colectivo Socialista.

"Yo le consulté a los representantes del PS y lo desmienten categóricamente. No me queda más que confiar en sus declaraciones", dijo a El Mostrador el constituyente Marcos Barraza (PC), quien dijo que sería grave que el pre acuerdo de la comisión, para avanzar en un bicameralismo asimétrico (suscrito por Chile Digno, FA, PS, Movimientos Sociales, la Coordinadora Plurinacional y Popular, independientes y otros colectivos), que incluye la figura del Consejo Territorial.

Barraza puntualizó que "los comunistas vamos a honrar el acuerdo suscrito entre las fuerzas de izquierda transformadoras y las fuerzas de centroizquierda, en el sentido de propiciar y consolidar vía normas constitucionales un bicameralismo asimétrico que se exprese en un Congreso Plurinacional y un Consejo Territorial, que sólo abordaría materias en el ámbito regional, y vamos a rechazar evidentemente esas normas que busquen reeditar o revivir un Senado en términos de Cámara revisora como hoy existe", cerrando la puerta a explorar un nuevo acuerdo que vaya por otra vía.

A juicio del también exministro, esta sería también la posición que le ha transmitido el Frente Amplio, a pesar de los matices internos que hay en dicho colectivo, en especial después del punto que marcó el Presidente Gabriel Boric, quien dijo que le parece "razonable" dotar de atribuciones reales a la instancia Territorial que se zanje, y no meramente simbólicas. Según Barraza estas declaraciones no le pusieron presión a Apruebo Dignidad dentro de la CC, pues "el Presidente tiene opinión sobre el tema, pero a nosotros nos parece que eso no es contradictorio con un bicameralismo asimétrico". Esto a pesar de que tras esas palabras algunos dentro del FA se abrieron a explorar la fórmula.

Sin embargo, desde otros sectores de la Convención sí han metido presión a los frenteamplistas y al PC con estas declaraciones, que aseguran van más en la línea de una Cámara Territorial, con atribuciones fuertes y no abocada sólo en lo regional. En esa línea es que han emplazado a los partidos de gobierno que se abran a explorar un acuerdo tendiente a un bicameralismo más fuerte, también, dicen, para contrarrestar realmente las atribuciones del poder Ejecutivo.

El constituyente del Colectivo del Apruebo, Fuad Chahín, dijo esperar "que de una buena vez las fuerzas políticas que forman parte de la coalición de gobierno y que estén representadas en la Convención escuchen, le hagan caso, sigan a su Presidente. El Presidente dijo no quiero una Constitución partisana, quiero una que nos represente a todos y veo que a veces hacen todo lo contrario (...) Pónganse de acuerdo y por favor que sigan al Presidente, no lo dejen sin piso".

"Se intentó avanzar hacia un modelo de bicameralismo asimétrico, pero cuando se hace sobre un chasis que no corresponde, las cosas no quedan bien y hay problemas de distinto tipo, de nomenclatura, de coherencia, coexistencia, diseño institucional, y por lo tanto hay que retirarlo todo en un segundo informe", agregó el exdiputado.

En el caso de Independientes No Neutrales, el constituyente Guillermo Namor aclaró la postura de su colectivo. "Creemos que la mejor forma es un bicameralismo asimétrico, propio de los países con Estado Regional, como España, Italia, y otros como Alemania o Francia. Tenemos una diferencia que debemos conversar, y esperamos transitar de un unicameralismo corregido a un bicameralismo asimétrico, con una Cámara Territorial que permite la mayor deliberación democrática, pero que a diferencia de lo que ocurre hoy, no tenga un poder de veto espejo respecto de la Cámara Política, de modo tal que permita las transformaciones que Chile espera, sin desconocer la preocupación por los balances institucionales ante las crisis políticas, sociales o por el auge de autoritarismos".

El acuerdo suscrito en pos del bicameralismo asimétrico será respetado también por los Movimientos Sociales Constituyentes

y la Coordinadora Plurinacional y Popular. Desde este último espacio, la constituyente Tania Madriaga resaltó que "estamos analizando en detalle el documento e inclinados por votar a favor de todos los artículos que forman parte del empuje transformador, la plurinacionalidad y la libre determinación de los pueblos, la paridad sustantiva, el Congreso Plurinacional, el Consejo Territorial, los movimientos político sociales, un Ejecutivo paritario con menos atribuciones que el actual".

Además, "el derecho a voto desde los 16 años, la participación institucional de los indígenas a través de escaños reservados y repondremos indicaciones sobre la participación de los independientes, el reconocimiento de las comunidades como actores de la democracia, el reconocimiento del genocidio de los pueblos indígenas, el vicepresidente o vicepresidenta como coordinadora de las relaciones políticas con los órganos de las autonomías territoriales".

Las conversaciones se seguían dando ayer, y hoy será también una jornada en la que todos los sectores buscarán acercamientos, posibles acuerdos o afianzar lo ya zanjado. Quienes encabezan las tratativas y diversas conversaciones sobre el tema son Marcos Barraza (PC), Jaime Bassa (FA), Guillermo Namor (INN), Alondra Carrillo (MSC), Tania Madriaga (Coordinadora Plurinacional y Popular), Ricardo Montero y Pedro Muñoz (C. Socialista), Fuad Chahín (C. del Apruebo), mientras que desde la derecha, si bien no tienen conversaciones tan activas con el resto, está Cristián Monckeberg.

Para algunos en la CC esta será una primera prueba en el régimen político para medir cuánta influencia podría tener el nuevo gobierno en las definiciones de sus constituyentes, si se mantiene o no la independencia, y también de cuánto pesa la alianza socialista con las fuerzas de izquierda en esta pasada.