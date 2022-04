Presidente Boric sobre dineros del Caso Oliva para su campaña en primarias: "Si hay alguna duda, que se revise. Acá no hay nada que esconder"

En medio de su primera visita oficial a Argentina, el Presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo palabras ante los nuevos antecedentes del "Caso Oliva" que podrían involucrarlo. Caso en donde la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana fue acusada por el delito de fraude en subvenciones, debido a la presentación de rendiciones abultadas incluidas en sus gastos de campaña.

Según consigna Interferencia, se trata de una declaración de la propia Oliva al Tribunal Supremo de Comunes, en donde afirmaba que la diputada del mismo partido, Camila Rojas, le pidió incluir, en su rendición, gastos que no correspondían a su campaña, sino que a la de "un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021", a lo que la excandidata a gobernadora "se opuso tajantemente", según lo indica su declaración.

Te puede interesar también:

La campaña aludida corresponde a la del Presidente Gabriel Boric, quien, representando al Frente Amplio (que incluye a Comunes), compitió contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en las primarias de julio del 2021. En el mismo artículo se menciona que quien supervisó estos desvíos, que se realizaron a través de tres facturas por un monto cercano a los $10 millones, fue el entonces jefe de campaña y actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson.

Tras ser consultado al respecto, el Presidente Boric indicó no tener conocimiento sobre aquella información, pero señaló estar disponible ante cualquier investigación que se quiera realizar.

"No tengo noticias de aquello. Yo he sido siempre muy claro respecto de que el financiamiento de las campañas tiene que ser transparente y regular, y no puede haber espacio para arbitrariedades en aquello. Es lo que sostuve en la campaña y voy a sostener ahora", comentó.

"Nosotros estamos disponibles siempre a cualquier investigación, confío en la justicia chilena y, por lo tanto, si hay alguna duda, pues que se revise. Acá no hay nada que esconder y si alguien cometió cualquier tipo de irregularidad, tendrá que hacerse responsable en términos administrativos, penales si corresponde, políticos también", añadió.

Cabe destacar que el Caso Oliva volvió a la agenda pública luego de que este lunes La Tercera publicara un artículo con lo declarado por Oliva y sus descargos hacia sus excompañeros de Comunes, la que incluía una declaración sobre rendiciones correspondientes a una "campaña de primarias".

Declaraciones del Gobierno

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en la primera declaración oficial del Gobierno con respecto a este tema, respaldó tanto al Presidente Gabriel Boric como al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, haciendo alusión a que toda la información ya fue rendida ante el Servel.

"Esto fue una campaña de primarias. La información que ha entregado el Presidente y la que emitió el ministro Giorgio Jackson es sumamente clara. Toda la información fue rendida, toda la campaña fue rendida ante el Servel y, además, cualquier otro antecedente, hay un proceso investigativo que se tiene que cursar", expresó.

"Así que, con total y absoluta transparencia, como lo ha señalado el Presidente y como lo ha señalado también el ministro", concluyó.