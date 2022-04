Oficialismo enfrenta su primera batalla: antes que se vote idea de legislar sobre quinto retiro de las AFP, gobierno confirma iniciativa "alternativa"

En el marco del inicio de la discusión del proyecto que busca permitir un quinto retiro de los fondos de las AFP, el gobierno ha realizado diversas reuniones con parlamentarios y un despliegue en la comisión de Constitución para que se rechace la iniciativa, la cual cuanta con el respaldo de legisladores oficialistas.

La situación ha generado incomodidad al interior del gobierno del Presidente Gabriel Boric, debido a la imposibilidad de alinear a sus parlamentarios y los riesgos que tendría un nuevo retiro a las reformas estructurales que quiere impulsar el Ejecutivo, entre ellas, la reforma a las pensiones.

Es por esto que este marte será clave para el gobierno, ya que la comisión de Constitución definirá el futuro de la tramitación del proyecto, cuando a las 15:00 horas voten a favor o en contra sobre la idea de legislar a iniciativa.

Durante la jornada de ayer, los ministros Mario Marcel (Hacienda), Jeannette Jara (Trabajo), Antonia Orellana (Mujer) y Giorgio Jackson (Segpres), expusieron en la sesión de la comisión antes mencionada por los efectos que tendría en la economía y las personas un nuevo retiro a los ahorros previsionales.

Ante esto, el gobierno llamó a los partidos y parlamentarios de gobierno a "no comprometer la agenda de reformas estructurales que hemos comprometido al país y en esa está la reforma de pensiones".

"Si no garantizamos las reformas estructurales, entonces vamos a perder el norte como Gobierno. Por eso el llamado es a reforzar la agenda y no ponerla en riesgo", dijo la ministra vocera, Camila Vallejo.

De todas formas, diversos legisladores oficialistas ya han anunciado que apoyarán un nuevo giro previsional, solicitando al Ejecutivo abrirse a "conversar" para que la iniciativa logre ver la luz.

El diputado y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, indicó que "la gente no entiende, y con justa razón, por qué hoy día se pide votar en contra lo mismo que hace tres meses atrás se votó a favor, en condiciones económicas que la verdad son similares". "Para mí, hoy día, que voté a favor del cuarto retiro en diciembre, me es muy difícil, imposible, decirle a la gente que no", añadió.

Otro de las votos gravitantes es el del diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, quien afirmó que "no podemos impedir un debate, un diálogo parlamentario, que va a resolver precisamente sobre estos tipos de ayuda que tienen que entregarse a la gente", agregando que "nuestro Gobierno no puede hacer lo que hizo el Gobierno de Sebastián Piñera, que es oponerse a los retiros, no entregar ninguna alternativa y no dialogar con nadie".

La diputada y presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola, solicitó al Ejecutivo que se encuentre "una solución a esta situación. Una solución que de cuenta precisamente de un equilibrio entre las necesidades de las personas que para nosotros son muy importantes y no las podemos desestimar".

"Pedirle al Gobierno de que tenga disposición de abrir un diálogo con el Parlamento en función de encontrar una solución conjunta", enfatizó.

A raíz de esto, durante la jornada de ayer el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, afirmó que "están evaluando todas las opciones" de un proyecto alternativo al quinto retiro de las AFP.

Hecho que finalmente fue confirmado en horas de esta mañana por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien confirmó que el Ejecutivo presentará un proyecto alternativo al retiro de los fondos de pensiones.

"Esto es fruto del diálogo y la escucha que hemos hecho con los parlamentarios, parlamentarias y la ciudadanía", afirmó.

Por otro lado, indicó que no impulsarán "nada que tenga impacto en la agenda de reformas estructurales y nada que contribuya a aumentar la inflación del país, porque golpea a las personas más vulnerables".