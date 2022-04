Con los suyos no alcanza, con descolgados menos: gobierno confiesa pesimismo ante quinto retiro en el Senado

Aunque diversos actores califican de forma distinta los resultados de la noche del lunes en el Congreso. Para unos se trata de un fracaso para el gobierno al no haber podido aprobar el proyecto de retiro acotado del Ejecutivo y para otros un éxito, al no prosperas el retiro masivo propuesto por el Congreso. Sea cual fuere el prisma con que se mire, lo cierto es que las coaliciones de gobierno apoyaron mayoritariamente al Ejecutivo, tanto en aprobar su proyecto como en rechazar otro, pero fue unánime, hubo descolgados, y esto en un escenario en donde al gobierno del Presidente Boric con los suyos no le alcanza, es una mala señal. Tanto así que el propio ministro de la Segpres se apresuró a confesar su pesimismo.

"Al rechazarse en general acá, ahora requiere de un quórum mucho más alto en el Senado, y si me mantiene la tónica de votos acá, no lo vamos a poder conseguir en el Senado”.

Respecto a la agenda legislativa en materia de pensiones, Jackson aseguró que desde el Ejecutivo están “100% enfocados en tener una reforma de pensiones”. “Si hay algo que quedó claro en las intervenciones de ayer (en la Cámara Baja), es que los parlamentarios nos transmiten -que vienen de sus distritos- que se necesita una reforma urgente al sistema de pensiones”, complementó.

Las coaliciones

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la noche del lunes dos proyectos del quinto retiro de las AFP: uno presentado por diputados, que proponía una extracción de libre disposición, y otro ingresado por el Ejecutivo, que planteaba un retiro acotado, dirigido al pago de deudas.

La iniciativa de los diputados -que necesitaba 93 votos para seguir su trámite en el Congreso- fue rechazada con 70 votos a favor, 70 en contra y 12 abstenciones.

La propuesta de reforma fue impulsada por los diputados René Alinco (Ind), Jaime Araya (Ind), Héctor Barría (DC), Miguel Angel Calisto (PPD), Jorge Durán (RN), Pamela Jiles (PH), Marta González (Ind), Gaspar Rivas (PDG) y Cristian Tapia (Ind), cuyas iniciativas fueron fusionadas.

En tanto, el proyecto del Ejecutivo obtuvo 68 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones. Necesitaba 73 respaldos para seguir

Comportamiento de las coaliciones

En el proyecto presentado por los diputados, la mayoría de la coalición gobernante Apruebo Dignidad rechazó la iniciativa. De los 37 legisladores, solo cinco aprobaron: Camila Musante (ind-Comunes), Félix Bugueño (FRVS), María Candelaria Acevedo (PC), Marisela Santibáñez (PC) y Ana María Gazmuri (Acción Humanista). En tanto, solo uno se abstuvo: Matías Ramírez (PC).

En la otra coalición del gobierno, Socialismo Democrático, 16 de 30 diputados aprobaron. La mayoría vino del PPD, del que ocho de nueve parlamentarios dieron visto bueno a la idea de legislar.

En la derecha, La mayoría de los diputados de Chile Vamos aprobó el proyecto: 31 de 53 legisladores lo respaldaron. En tanto, 21 lo rechazaron y uno se abstuvo, el diputado Joaquín Lavín (UDI).

En la bancada del Partido Republicano (14 diputados), solo una aprobó, Gloria Naveillán. El resto optó por rechazar.

Proyecto del gobierno

Respecto al proyecto del Ejecutivo, casi todo Apruebo Dignidad respaldó la iniciativa. Solo hubo una abstención, de la diputada María Candelaria Acevedo (PC).

En Socialismo Democrático, igualmente, la gran mayoría aprobó. Solo tres diputados rechazaron: Andrés Jouannet (PR), René Alinco (ind-PPD) y Carlos Bianchi (ind-PPD).

En Chile Vamos, solo tres diputados aprobaron: Andrés Celis (RN), Francesca Muñoz (RN) y Ximena Ossandón (RN).

Por su parte, el Partido Republicano declinó en su totalidad el texto.

Pesimismo de Jackson

