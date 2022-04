Diputados de oposición critican suspensión de reunión con subsecretario Monsalve sobre plan del Gobierno para el sur del país

Un grupo de diputados de oposición presentó esta jornada una carta en donde muestran su molestia con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras suspender la reunión que iba a sostener con los parlamentarios en donde se iba a conversar del plan del Gobierno sobre los problemas en la zona sur.

En la misiva entregada en el Palacio de La Moneda, señalan su "indignación porque una vez más el drama de miles de chilenos y chilenas que nosotros representamos no es prioridad para el Gobierno de Chile".

También te puede interesar:

Los diputados de Renovación Nacional (RN), Juan Carlos Beltrán, Miguel Mellado, Miguel Becker y Jorge Rathgeb; de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal y de Republicanos, Cristián Araya, fueron los parlamentarios que presentaron la carta. El diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, también firmo el documento.

Estos querían analizar seis temas urgentes junto al subsecretario, tales como la inseguridad en los campos y ciudades; así como también el alza de los precios en algunos productos agrícolas.

Reacciones sobre la suspensión

El diputado Miguel Mellado (RN) comentó en Emol que "no nos dejaron entregar la carta y tuvimos que cambiar el destinatario directamente al Presidente Gabriel Boric (....) Tiene algunos problemas el Gobierno en la macrozona sur, entonces tuvo que ir para allá (el subsecretario) como no existe ministra del Interior, el asume como ministro del Interior casi de facto y tiene que ir a la zona sur a hacer caso a lo que dijo la Corte Suprema ayer, y llevar algo de tranquilidad en un plan que no existe".

"Yo lamento el trato que tenemos los diputados en La Moneda, diputados opositores, no es un trato deferente que se nos dio y vamos a hacer el mismo trato en el Parlamento con los ministros y subsecretarios, dado que tiene que haber algo de respeto por el cargo que ostentamos. Espero que el Gobierno de una vez por todas nos diga qué es lo que va a hacer en la macrozona sur", agregó.

En tanto, el parlamentario, Jorge Rathgeb (RN), indicó que "los agricultores de la región quieren producir con tranquilidad y prosperidad los alimentos de todos los chilenos y si eso no se genera, si finalmente no hay disposición por parte del Gobierno de ayudar a la gente que entrega los alimentos, seguramente a fin de año las personas seguirán sufriendo con esta situación".

Además, Juan Carlos Beltrán (RN), manifestó que hemos venido representando a quienes quieren vivir en paz y tranquilidad en su casa. La nota que hemos entregado es muy clara, no solamente estamos solicitando que viajen, que estén en el terreno, que se entrevisten con las víctimas, sino que también se tomen acciones concretas para ayudar".