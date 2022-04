Presidente Gabriel Boric repudia ataque armado en Ercilla: "La violencia no es camino"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, expresó su repudio al ataque armado registrado durante esta jornada en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, que dejó a un camionero baleado en su cabeza y dos personas heridas por perdigones.

Este hecho se suma a los últimos ataques incendiarios que han ocurrido entre las regiones del Biobío y La Araucanía.

Ante esto, el Mandatario en medio de su visita a la región de Coquimbo señaló a Emol que "por cierto que es absolutamente inaceptable, se merece toda nuestra condena y yo espero que sea absolutamente transversal".

"Pero por supuesto que no basta con las declaraciones de buenas intenciones, acá lo que se requiere es un cambio profundo en la política que ha seguido adelante el Estado de Chile para abordar este conflicto. El dialogo es el camino, pero no es el resultado. No basta con decir vamos a dialogar, tenemos que hablar de acciones concretas", complementó.

Sobre la problemática que afecta a la zona, el Presidente subrayó que durante su mandato va "cambiar la política respecto a la compra de tierras, para poder dar una solución y una descompresión del conflicto en función de las legitimas demandas del pueblo mapuche. Pero quienes actúan por la vía de la violencia, no van a avanzar. Ese no es nuestro camino".

"Dialogo para tener tierras, territorio, autodeterminación. Hay una discusión internacional respecto a este tema, estamos también conversando con otros organismos para que podamos aprender de la experiencia de países como Nueva Zelanda, Canadá, Bolivia", recalcó.

En ese contexto, el Mandatario le expresó a las distintas agrupaciones que están involucradas en estos sucesos que "sepan que la violencia no es el camino y se están perjudicando quienes insisten en realizar actos de violencia, no solo van a ser perseguidos con todo el rigor de la ley, sino que además le hacen un flaco favor a sus comunidades".

Finalmente, Boric manifestó que "nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a cambiar y mejorar el proceso de compra de tierras, lo estamos viendo con la Conadi y creemos que lo que se había hecho hasta ahora está agotado y también discutir sobre autodeterminación, tal como se ha hecho en el derecho comparado".