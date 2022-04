Renuncia delegado presidencial de la provincia de Arauco: argumenta problemas de salud

Delegación Presidencial Provincial del Arauco (dpparauco.gob.cl)El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Javier Ponce, presentó su renuncia al cargo durante este viernes aquejando problemas de salud.

Según el propio Ponce, toma este decisión señalando que padece una enfermedad que lo mantiene en un delicado estado de salud llegando a someterse a dos cirugías.

La ahora exautoridad, expresó que le había comunicado su condición al delegado presidencial de la región del Biobío, así como también al Ministerio del Interior, quienes le manifestaron que retrase su decisión hasta encontrar un reemplazo.

"A mí me gustó este desafío, conozco la provincia de 20 años y he luchado en este gran desafío que tiene la provincia, pero me tengo que ver la salud", puntualizó Ponce.

Críticas a Ponce

Cabe señalar que la gestión de Ponce ha sido cuestionada por distintas autoridades desde parlamentarios hasta por el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, quien hasta llegó a expresar que no lo conoce.

Estas palabras se dieron en el contexto de los últimos hechos de violencia que se han registrado en la zona.