Cancillería comienza trámites para repatriar a chilena que permaneció cuatro años encerrada por su marido en Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se encuentran realizando los trámites para repatriar a la ciudadana chilena, Rivera Salazar, quien permaneció cuatro años encerrada en su vivienda por parte de su marido, en la localidad de Chiclayo, Perú.

Según consignó Radio Bio Bío, la solicitud fue realizada por los familiares de la mujer de 42 años a través del Consulado para que este intervenga ante el Ministerio peruano de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cancillería informó que Salazar se encuentra actualmente en un hogar de Chiclayo, donde fue localizada, "a la espera de que su estado de salud se estabilice".

"El Consulado está coordinando su traslado a Lima, para luego apoyarla en los trámites necesarios que permitan su retorno a Chile, en compañía de su hija", comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes además señalaron que se reunieron con la familia en la sede de la Cancillería.

Historia de Rivera Salazar

Según indicó el mismo medio, Rivera Salazar es oriunda de Traiguén, región de La Araucanía. La mujer estuvo casi cuatro años encerrada en el hogar de su esposo, Giorgio Armas Gabrieli, y sus suegros, ubicado en Chiclayo.

El medio peruano Diario Correo, consigo que el matrimonio tuvo una hija, la que cumplió dos años en su encierro, y que ambas fueron rescatas por la policía peruana el pasado 11 de mayo.

La víctima relató que el encierro comenzó en diciembre de 2018, cuando su marido le impidió salir de la vivienda porque ella pretendía viajar a Chile.

"Conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten" señaló la Salazar.







"La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle. Mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó", agregó.