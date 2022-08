Reacciones encontradas generó traslado de oficial de Inteligencia de Carabineros desde el sur a Puente Alto

El 27 de julio, el alto mando de Carabineros decidió remover como jefe de la Asesoría Zonal de Inteligencia de la Zona Sur al teniente coronel Christián Beltrán. Unidad con sede en la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, que está encargada de monitorear la violencia rural y el conflicto mapuche en el sector.

Según informa Interferencia, el comandante Beltrán era el funcionario que tenía el rango más alto de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) en un lugar que, a raíz de los hechos de violencia, estados de emergencia, robo de madera, y recuperación de terrenos por parte de comunidades mapuche, ha estado en el núcleo de la política nacional por más de 10 años.

La decisión, según este medio, se debe a las sospechas que recaen en su contra por nexos con el mundo del robo de madera, industria ilícita que genera ventas de cientos de millones de dólares al año.

De hecho, al momento de su remoción, también se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en la que, según fuentes cercanas, se pidió levantar el secreto bancario para acceder a sus cuentas. El medio antes citado consultó a la Fiscalía Regional del Biobío por la investigación, pero esta desistió manifestarse al respecto.

La Dipolcar, a cargo del general Luigi Lopresti, no se enteró de su salida. Recién lo supo cuando las jefaturas superiores tomaron la determinación.

La separación del cargo no fue más que un traslado, ya que Beltrán fue asignado como comisario de la 38° Comisaría de Puente Alto, función que asumiría a finales de Agosto. A día de hoy, el teniente coronel se encuentra con licencia médica.

Distintas fuentes policiales y gubernamentales interpretan el hecho como una declaración de autoridad por parte de la dirección general de Carabineros -encabezada por el genera director Ricardo Yáñez-, quien no ha visto con buenos ojos a la Dipolcar. Sobre todo teniendo en cuenta el artículo publicado también por Interferencia que aseguraba que éste estaría tratando de socavar silenciosamente al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Beltrán arrastra una serie de denuncias por parte de sus subalternos quienes acusan maltrato laboral y uso indebido de vehículos fiscales. En concreto, Beltrán habría utilizado un vehículo asignado a la unidad de Victoria para trasladarse diariamente desde su domicilio en Temuco a la ciudad que se encuentra a 60 kilómetros.

Según diversas fuentes, a raíz de esto se inició en Santiago un sumario administrativo que resultó con una amonestación mayor a los denunciantes que a Beltrán. Lopresti lo defendió tajantemente y lo blindó.

A estas denuncias se sumaron sospechas de que Beltrán podría tener vínculos financieros con algunas forestales de tamaño medio o pequeñas, las que han estado involucradas en el negocio del robo de madera.

Versión de Carabineros

Tras el reportaje, Carabineros desmintió que la salida del jefe de inteligencia de la institución en la zona sur haya sido por posibles nexos con el robo de madera.

Al respecto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, informó que el traslado del oficial se debió a una investigación administrativa por temas de gestión.

"No tenemos ningún antecedente por el momento que dé cuenta que esté asociado al tema del robo de madera. No hay antecedentes que den cuenta de la comisión de un delito, hay un proceso administrativo. Por algo el comandante fue trasladado y no separado del servicio", enfatizó.

"Las personas que hacen acusaciones sin tener fundamentos o entregar los antecedentes de verdad, que se hagan cargo y lo hagan en tribunales donde corresponde", complementó.

En la misma línea, apuntó que lo informado "no tiene relación con la realidad".

"Ha habido varios reportajes de Interferencia que yo he tenido que salir a aclarar, donde no tienen antecedentes", sentenció.







Reacciones

A raíz de la información, la ministra del Interior, Izkia Siches, confirmó que, según la información de Carabineros, no se tendría relación directa con el robo de madera. De todas formas, solicitó un informe al general director Yáñez.

"Lo conversamos con el general director, ellos nos han hecho llegar un breve análisis, pero nos van a hacer entrega de toda la información pormenorizada. La información actual de Carabineros en que este tema no tiene relación directa con el robo de madera", manifestó.

En la misma línea, la secretaria de Estado comentó que debido a la alta cantidad de dinero que se mueve en el negocio ilícito de la madera, pidió a distintos organismos supervisar de forma constante y desarrollar labores de contrainteligencia.

Por otro lado, el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, declaró que "con los hechos que hemos conocido se confirma fehacientemente que el robo de madera no tiene ninguna relación con la causa mapuche, sino están comprometidos los propios empresarios y Carabineros".

"Se vuelve a repetir la sucia y perversa doctrina de Operación Huracán, en donde están las instituciones públicas comprometidas en el robo de madera para criminalizar la causa mapuche", complementó.

Otra de las personas que reaccionó a la noticia fue el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado, quien sostuvo que "es extremadamente grave esa acusación. Hay un sumario en Carabineros abierto, ojalá que llegue hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía también está viendo estos temas, nosotros en la Cámara de Diputados, en la comisión investigadora del robo de madera, también será una de las aristas".

"Hay que llegar hasta el fondo. Ninguna persona puede enlodar el trabajo de Carabineros, peor si es dentro de sus filas. Esperamos que se llegue hasta el fondo de estas investigaciones, porque los 60 mil hombres y mujeres de Carabineros tienen que quedar limpios de su honra que algunos quieren manchar", sentenció.