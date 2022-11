Embajadora de Bernadette Meehan: "No obligamos a ningún país a que escoja entre China y EE.UU. No participamos de coerción económica"

-Embajadora Meehan, ¿cuáles serán los acentos de su gestión, sabiendo que han pasado casi cuatro años sin embajador o embajadora en Chile?

-Quiero comenzar diciendo que he estado abrumada por la gran bienvenida que he recibido en Chile, y me doy cuenta de que después de más de tres años de no tener embajador, es aún más importante ser visible y tener la oportunidad de trabajar en las prioridades del presidente Biden en Chile. Yo clasifico mis prioridades en cuatro áreas generales. La primera es promover gobernanza democrática y derechos humanos a través de la región. Lo segundo es promover un crecimiento económico sostenible. En tercer lugar, fortalecer la cooperación para combatir desafíos de seguridad, incluyendo al crimen organizado, cibercrimen y nuevos desafíos emergentes. Por último, profundizar la colaboración, donde ya tenemos una base fundamental y grande en áreas como ciencia y tecnología, innovación y salud. Yo agregaría que nuestro foco es un enfoque basado en valores para la política exterior, y esto es lo que el presidente Biden y el Presidente Boric comparten. Y, en este momento, me siento agradecida de llegar a Chile en un momento en el que siento que nuestro enfoque basado en valores y cooperación es uno de los puntos más sólidos de nuestra relación bilateral, como nunca antes.

-En su reciente visita a Chile, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el próximo año EE.UU. y Chile celebran 200 años de asociación. ¿Cómo pretende usted, en su gestión, contribuir para que aquella asociación siga siendo fructífera?

-Estamos emocionados de celebrar 200 años de relaciones oficiales bilaterales este 2023, que también será el vigésimo aniversario del acuerdo de libre comercio entre Chile y EE.UU., que ha proporcionado tantas oportunidades para los ciudadanos chilenos y americanos. Estamos planificando eventos durante todo el año a través de todo el país, en todas las áreas: promoción de derechos humanos y democracia en toda la región, las relaciones de comercio, investigación, cooperación en ciencia, innovación, salud, vínculos de persona a persona. La verdad es que hemos hecho un gran trabajo en estos 200 años, por lo que nuestro lema de la celebración es "Socios para un futuro mejor". Esto, porque creemos que hay tanto más que podemos hacer en conjunto en los próximos 200 años.

-Los vínculos económicos entre Chile y Estados Unidos han crecido sosteniblemente desde el tratado de libre comercio del año 2003, y en una de las áreas donde más se ha invertido es en las energías renovables. ¿Cómo se va a profundizar esta prioridad?

-Esta es una gran prioridad para nosotros. Chile recibe el 45% de sus energías de fuentes renovables, y lo que queremos hacer es destacar la inversión de EE.UU. en esa área. Hace un tiempo pude visitar una empresa internacional que tiene inversiones americanas y otras internacionales, que está focalizándose en la energía eólica para hidrógeno verde. Lo importante es crear conciencia del rol de liderazgo que Chile tiene en esta área, y estoy haciendo todo lo posible para atraer más inversiones directas de EE.UU. y promover investigación e inversión para ampliar la cooperación en esta área en particular.

-Durante las elecciones de medio mandato en EE.UU., el presidente Biden dijo que estaba en juego el futuro de la democracia en Estados Unidos. ¿Cuál es su evaluación para que el presidente diga algo tan categórico?

-Yo no analizo ni cuestiono la política nacional, ni participo en política propiamente tal, pero cuando nosotros pensamos en nuestra política y en cómo participamos con el mundo, estamos conscientes de cómo la gente ve la democracia dentro de EE.UU., y, por lo tanto, el Gobierno de Biden ha sido muy directo en decir que la democracia es imperfecta, puede ser muy caótica, y puede tomar mucho tiempo evolucionar y a veces hay obstáculos, y eso ocurre en todas las democracias del mundo, no somos distintos. Y aun cuando buscamos mejorar la gobernanza democrática y los derechos humanos en el mundo, nos damos cuenta de que también tenemos trabajo que hacer en casa, porque no somos perfectos, y el presidente Biden y el secretario Blinken han llegado a reconocer eso. Es decir, que, aunque buscamos aliarnos con países como Chile, que en los últimos 30 años ha tenido una gran tradición de democracia y derechos humanos, tenemos que reconocer que EE.UU. sigue evolucionando en ese tránsito.

-¿Qué políticas y acuerdos de cooperación entre Chile y Estados Unidos en materia de inmigración promoverá en su gestión?

-En materia de inmigración, Chile y EE.UU. tienen diferentes problemas, pero también guardan algunas similitudes. Al respecto, apreciamos que Chile haya firmado la Declaración de Inmigración de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, que se centra en un enfoque regional al tema. El foco de la administración Biden es buscar maneras para encontrar formas humanas de tratar el tema, entendiendo que todos los migrantes merecen ser tratados con dignidad y respeto. Muchos no quieren dejar su casa y están obligados a hacerlo, y esa decisión está fuera de su control, y valoro que esta sea una de las prioridades de nuestra relación bilateral. Vemos en Venezuela que la gente se va porque tienen una dictadura, donde no hay acceso a los derechos humanos fundamentales. Vemos lo mismo en Nicaragua, además de migrantes de Cuba o Haití, que se movilizan por diferentes causas. Es por eso que decimos que cuando decidimos colaborar en todas estas áreas en Chile, es porque la migración no puede ser abordada desde temas separados, debido a que todos estos temas contribuyen a la discusión. Nosotros felicitamos a Chile porque ha sido el líder aceptando a miles de migrantes venezolanos y haitianos, haciendo un esfuerzo para absorber los efectos de esta crisis. Es por eso que buscamos aliarnos con Chile como líder para hacer aún más y así aliviar la presión de la región.

-La inmigración no solo conlleva problemas legales, también despierta sentimientos racistas. Siendo EE.UU. un país que se formó por inmigrantes, ¿cómo se entiende que el racismo y la violencia contra las minorías sean tan fuertes en su país?

-Tienes razón en que Estados Unidos es una nación que probablemente fue construida por inmigrantes, pero EE.UU. siempre ha tenido que cargar con un legado de esclavitud, donde insisto que nosotros reconocemos que nuestra democracia es imperfecta, pero lo que es importante es el deseo de siempre luchar para ser una nación más perfecta.

-Poco se habla de la inmigración ilegal de chilenos en EE.UU., ¿tienen alguna estadística de cuántas personas ingresan con Visa Waiver y se quedan en el país de manera irregular?

-No tengo estadísticas para compartir, pero lo que puedo decir es que algunos de los requerimientos para ser admitido y para permanecer en el Programa de Visa Waiver es que hay que cumplir con ciertas condiciones respecto de la advertencia de ciertas personas que abusan de la Visa y permanecen ilegalmente en el país. Ese no ha sido el problema con Chile y, aunque no tengo las cifras exactas, puedo decir que esa no ha sido una preocupación con respecto al Programa de Visa Waiver o Emisión de Visas aquí en Chile.

-Respecto a la competencia comercial con China, ¿le preocupa que Chile tenga una posición ambigua entre sus dos principales aliados comerciales?

-EE.UU. no busca obligar a ningún país, incluyendo a Chile, a que escoja entra China y Estados Unidos. El presidente Biden se acaba de reunir con el presidente Xi Jinping por sexta vez, primera vez desde que es presidente, y anunció que el secretario Blinken va a viajar a China, entendiendo que ambas naciones tienen relaciones comerciales. Entonces, no buscamos que Chile escoja. Lo que nosotros ofrecemos es una alianza basada en valor, en comercio, inversión y todas las áreas de las que ya hablamos. Compartimos una preocupación por la protección del medio ambiente, el área laboral. No participamos en coerción económica, tenemos un sector privado, entonces, cuando participamos con las empresas privadas de EE.UU., sabemos que ellos están tomando decisiones basadas en las condiciones de mercado, no porque el Gobierno de Estados Unidos les dice cómo actuar. Cuando uno participa con las empresas americanas, usted sabe que sus datos están seguros, usted sabe que el Gobierno de EE.UU. no va a violar la privacidad y la seguridad. Hay distintos aspectos a considerar cuando uno toma decisiones sobre quiénes serán los socios de inversión extranjera, y esas son decisiones soberanas que le corresponden al Gobierno de Chile. Nosotros nos focalizamos en mostrar nuestra alianza política basada en valores. Respetamos las decisiones del Gobierno de Chile y no les pedimos escoger sobre esto o lo otro, y allí hay ventajas competitivas para ciertas costas con Estados Unidos.

-¿Y qué piensa de que se haya evacuado un informe sobre las violaciones de derechos humanos en China, sin que nadie del Gobierno en Chile haga ningún tipo de comentario, pese a haber sido redactado por una ex Presidenta de Chile?

-Nuevamente, es un área donde EE.UU. ha hablado sobre derechos humanos en lugares como Xinjiang, y otros lugares del mundo. Tenemos un enorme respeto por cómo el Presidente Boric ha hablado sobre derechos humanos con respecto a Nicaragua, a Rusia, a la invasión ilegal a Ucrania. Obviamente es una decisión soberana cómo decide el Gobierno. Lo que yo diría es que esto se ha definido como un área de prioridad compartida con el Gobierno de Chile y, por supuesto, vamos a ser muy claros de hablar por nuestros valores y esperamos que Chile siga haciendo lo mismo, en las formas que encuentre apropiadas.







-¿Es tema de preocupación el avance del crimen organizado en Chile? ¿Ustedes tienen alguna información sobre los contactos del crimen organizado nacional con grupos extranjeros?

-Definitivamente hay preocupación por ello, es una de las áreas principales que pensamos cuando evaluamos la participación de Chile en el programa Visa Waiver. Tenemos lo que se llaman pandillas sudamericanas, que vienen desde Chile con personas no chilenas, pero que tienen pasaporte chileno. Con el programa Visa Waiver viajan a Estados Unidos y participan en robos, hurtos, portonazos. Es un problema bastante significativo que ya hemos comunicado al Gobierno de Chile, donde tenemos que tener mayor cooperación policial, compartir información y refuerzos para impedir que estos individuos viajen a Estados Unidos, porque está poniendo en peligro el programa de Visa Waiver. Lo que sí le puedo decir es que ha habido un gran progreso en los últimos meses trabajando con el Gobierno de Chile. Tenemos un plan de trabajo que tiene distintos puntos a alcanzar que antes acordamos; la cooperación con el Ministerio del Interior, con PDI y con Carabineros, ha sido excelente. Tenemos también trabajo que hacer, soy optimista de que Chile vaya a poder seguir en el Programa, si sigue haciendo el progreso que hemos visto estos últimos meses, con una gran colaboración para abordar los problemas que lamentablemente vienen de este grupo de individuos.

-Considerando la reciente versión de la COP en Egipto, donde los resultados fueron bastante negativos, ¿cuál es su análisis sobre la falta de cooperación de las grandes potencias?

-Como todos, he observado los resultados de la COP, pero lo que digo es que esta es otra área de prioridad compartida entre el presidente Biden y el Presidente Boric. Comprendiendo el cambio climático, conservación ambiental, focos de energía solar, en nuestras relaciones bilaterales tenemos que conversar y fortalecer la colaboración y traer inversión americana para energía eólica, energía solar, estrategias para cómo desarrollar esas industrias para combatir el cambio climático. Nosotros, como resultado de una reunión de alto nivel entre el Gobierno de chile y el Gobierno de Estados Unidos, anunciamos que vamos a tener un Programa en etapas. Vamos a traer diez chilenos que se focalizan en el tema de cambio climático a Estados Unidos, participando de diferentes instancias para compartir información. Estamos buscando todo, desde educación científica, inversión, oportunidades comerciales, oportunidades políticas y oportunidad de persona a persona, como forma de enfrentar este desafío compartido, pero hay una sola respuesta para ello.

-¿Cómo se entiende que no se haya avanzado de la COP en el capítulo de pérdidas y daños por falta de cooperación de aquellas naciones que más contaminan?

-Yo creo que el cambio climático es una de las amenazas más existenciales que enfrenta el mundo. Esta es la posición de la administración Biden, y cualquier momento en que la comunidad internacional pierda una oportunidad de promover metas ambiciosas y cooperaciones, es una oportunidad perdida. Pero ha habido un gran progreso, no solo en la relación bilateral sino entre la comunidad internacional. Creo que lo peor que podemos hacer es ponernos apáticos, porque debemos encontrar una solución. Yo soy optimista, tenemos que continuar y tenemos que entender que todas las naciones son responsables por el rol que juegan. Debemos reconocer el sufrimiento y el daño que esto ha hecho a algunas naciones. Entonces, aunque parece que no hay razón para ser optimista, yo siempre creo hay una razón para ser optimista, y con esperanza tenemos que seguir empujando hacia adelante, y que nuestros límites sean responsables.