Presidente Boric abre la puerta a reactivar Unasur: “Es importante reforzar los esfuerzos multilaterales”

“Vemos con buenos ojos la carta de los expresidentes y todo espacio de integración multilateral”, respondió el Presidente Gabriel Boric ante la reactivación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Lo dijo en su visita a la Escuela Gabriela Mistral de Coyoacán en Ciudad de México.

El 14 de noviembre siete ex Presidentes de Latinoamérica —entre ellos Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, José Mujica y Dilma Rousseff— y once ex cancilleres —como Heraldo Muñoz (PPD) y el senador José Miguel Insulza (PS)—, además de exministros, exparlamentarios, congresistas y académicos, firmaron una carta pública dirigida a once presidentes en ejercicio de Sudamérica, incluyendo al presidente electo de Brasil -quien asumirá en enero próximo-, Luiz Inácio Lula da Silva, al mandatario chileno, Gabriel Boric, y al jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitando reactivar la Unasur.

La fundaron en mayo de 2008, pero diez años después comenzó su desintegración a partir de la salida de siete países, quedando compuesto en la actualidad sólo por Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela.

Chile dejó el convenio durante el segundo período del expresidente Sebastián Piñera, lo cual anunció el domingo 21 de abril de 2019 y se tomó la decisión con el fin de potenciar Prosur, el foro que ha estado más vinculado a mandatarios de derecha. Antes de asumir, pero ya elegido, en diciembre de 2021 el Presidente Boric declinó la invitación del entonces presidente Sebastián Piñera a una cumbre de Prosur e indicó que el espacio era "una agenda propia del mandatario Piñera".

El Presidente Boric aseguró este jueves que comparte la visión de los expresidentes como Lagos y Bachelet en cuanto a la importancia de “reforzar los esfuerzos multilaterales en un momento en que el mundo necesita que América Latina tenga una voz unida en el marco de desafíos como enfrentar los efectos de la pandemia, o, por ejemplo, la crisis económica que los países están viviendo”.

“Todo espacio de integración multilateral lo vamos a no solamente evaluar, sino que alentar desde la Cancillería chilena. Estaremos revisando esa carta y tendremos noticias concretas del tema prontamente”, agregó.

La carta

“Nuestra región puede más”, fue lo que escribieron y firmaron siete expresidentes. La misiva consignaba que una de las características del nuevo escenario mundial es la fragmentación "que tiende a reorganizarse en torno a grandes bloques regionales que en la medida en que se vayan cerrando pueden llegar a constituirse en verdaderas fortalezas. La geopolítica tiende a desplazar a la razón económica del centro de gravedad de las decisiones. Cobran en este cuadro nueva actualidad nociones como soberanía sanitaria, alimentaria o energética”.

El documento iba dirigido a los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

“Una América Latina integrada, no alineada y en paz recuperará prestigio internacional y podrá superar la irrelevancia en la que nos encontramos. Quedaremos así en mejores condiciones para enfrentar las cuatro mayores amenazas que acechan a la región: cambio climático, pandemias, desigualdades sociales y regresión autoritaria”, escribieron.

Agregaron que a partir de enero del 2023 se tendrá “en todos los países más grandes, sin ninguna excepción, gobiernos partidarios de retomar y fortalecer los procesos de integración. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Juntos podemos hacer oír nuestra voz. Divididos nos invisibilizamos y no somos escuchados”.

El excanciller chileno Heraldo Muñoz, explicó a La Tercera que, “efectivamente, la elección de líderes de izquierda democrática ayuda a repensar Unasur”. Sin embargo, recalcó la necesidad de un ente transversal ideológicamente hablando. “La única manera de permitir que instancias como una nueva Unasur perduren, es asegurar su carácter pluralista, no ideológico y centrado en los temas de interés”.

Integración de Venezuela

Diputados de Chilevamos presentaron reparos por la incorporación a Maduro en la reestructuración de Unasur y enviaron una carta a la Canciller Antonia Urrejola pidiendo que el Gobierno aclarara su postura respecto del tema.







Señalaban que “queremos advertirle, respetuosamente, sobre la inconveniencia que significaría para nuestro país avanzar en la reestructuración de Unasur o de cualquier organismo de integración regional que incluya, sin mayores reparos, al actual dictador de Venezuela”.

La diputada de la Comisión de Relaciones Exteriores y Subjefa de bancada de RN, Sofía Cid, dijo que “preocupa la señal que se dio con esta carta que busca rearticular la Unasur pues dicha misiva consideraba al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha sido responsable de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han cometido en ese país. Ese factor no puede pasar desapercibido pues ya sabemos de la sobre ideologización que impuso en su momento la Unasur, lo que sumaría en este caso a la invitación que hicieron a Maduro”.

“No podemos voltear a otro lado cuando hay violaciones de derechos en Nicaragua”

Antes de las palabras del Presidente Boric ante el Senado de México, lo recibieron tres parlamentarios —del Grupo Plural, conformado por cinco congresistas— con un cartel que consignaba “Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO”. Se referían a la cercanía que ha mantenido el mandatario mexicano con su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega.

“No podemos voltear a otro lado cuando hay violaciones de derechos en Nicaragua”, dijo el presidente chileno. Mensaje que fue interpretado por el Grupo Plural como “un gesto de apoyo”, según tuitearon el jueves.

“Once mujeres todos los días asesinadas acá en México, brutal. No naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto”, pidió el mandatario.

Agregó que "no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violen los derechos humanos”.