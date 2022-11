Fiscal José Morales explica por qué causas emblemáticas, como Cascadas y fraude en Carabineros, no prosperaron en sus manos

A eso de las 10:30 horas, la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó para discutir el oficio del Presidente Gabriel Boric respecto al nombramiento de José Morales Opazo como fiscal nacional del Ministerio Público en reemplazo de un cuestionado Jorge Abbott.

Ante la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien minutos antes entregó los fundamentos del Ejecutivo respecto la elección de Morales, este mismo aseguró que "en caso de ser ratificado por este Senado como fiscal nacional, seré el primero en asegurar la estricta aplicación de la ley, sin ceder al populismo y con una representación del Estado de derecho y la seguridad pública".

A pesar de sus dichos, cabe recordar que Morales ha sido cuestionado por su desempeño en causas con personajes poderosos, tales como el caso Cascadas, Colusión de las Farmacias, con el soborno de LATAM en Argentina, donde el expresidente Piñera era accionista mayoritario.

Ante los senadores, Morales recordó el caso Cascadas, tildándolo como "un fraude bursátil bastante complejo" y aseguró que "probablemente podrían haber sido aplicados" otros tipos penales.

En ese sentido, el abogado recordó que estuvo a cargo de este que tuvo entre 2013 y 2015 y que "no tiene nada que ver con el financiamiento de la política, es un caso de fraude bursátil, un conflicto entre privados, que dice relación con el control del activo subyacente que era la empresa SQM".

En cuanto a su rol, remarcó que "formalicé a una persona, que era el gerente general de estas sociedades cascadas. El ex Fiscal Nacional Chahuán me apartó supuestamente porque no formalicé a otras personas. Transcurridos más de siete años de que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada, la persona está absuelta y el caso está en menos condiciones de persecución penal que las que dejé cuando fui apartado, creo, de forma injusta por el ex Fiscal Nacional".

Sobre el fraude de Carabineros, Morales fue consultado por su desempeño en esa causa y por qué no prosiguió con la investigación. En ese contexto, el abogado recordó que Carabineros elaboró un informe hecho por una de las personas que hoy está imputada en el caso y que negaba mayores antecedentes. "La Fiscalía archivó esa causa. En 2017 cuando se destapa el fraude, lo primero que hago con ese caso fue presentar una denuncia de obstrucción a la investigación (...) dentro de la descripción de los hechos de la investigación está la entrega de un informe falso por parte de estas personas", comentó y remarcó que "estoy citado como testigo de esa causa a propósito de la entrega de informe, que considero fraudulento".







La propuesta del Mandatario debe ser visada por un quórum de 2/3, lo que se traduce en que Morales necesita el respaldo de 33 de los 50 senadores en ejercicio para suceder en el cargo a Abbott.

De hecho, hace algunas semanas la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) advirtió que "existen candidaturas que formaron parte de la deficiente administración de Jorge Abbott que no significan más que perpetuar los graves problemas que hoy tiene la Fiscalía".