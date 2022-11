A horas de la votación en el Senado, fiscal Morales suma controversia en el "caso Basura"

A horas de que el nombre de José Morales sea votado y eventualmente ratificado por el Senado para ser el próximo jefe del Ministerio Público, nuevos hechos se conocen sobre actuaciones poco claras en casos emblemáticos. En esta oportunidad tiene que ver con su participación en el denominado "caso Basura", un gran escándalo de corrupción que tuvo lugar entre 2009 y 2011, y en cuyo marco –después de más de 10 años– el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a una exautoridad comunal de Maipú, por el delito de lavado de activos y cohecho. Se trata de exconcejal Marcelo Torres Ferrari (RN), acusado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, tras acreditar pagos a la empresa KDM por $186.500.000.

Fue este precisamente uno de los hechos por el que el candidato del Presidente Gabriel Boric para encabezar la Fiscalía Nacional fue consultado en su exposición frente a la Comisión de Constitución del Senado. Durante la sesión de este lunes, y evidentemente incómodo, el senador Rodrigo Galilea detalló que su consulta estaba relacionada con una arista del caso Basura, que emergió a raíz de un reportaje de Ciper, y en que aparecía mencionado Torres. En su intervención, el parlamentario le solicitó a Morales que aclarase por qué, siendo él funcionario del Ministerio Público de otra Fiscalía, dio declaración en dicha causa a raíz de una asesoría que habría prestado a la principal testigo de la misma, de nombre Paula Díaz. Hecho que el senador calificó como, a lo menos, "imprudente".

"Se trata de una causa en la que está prácticamente imputado un compañero de curso suyo, que había estado casado con la que era su pareja en ese instante, y termina usted como fiscal citado a declarar como testigo en la causa de la fiscal Solange Huerta. Mi tema es la imprudencia, sé que no hay sanciones, que nunca hubo sumarios, se trata de un tema de imprudencia", le planteó el senador RN a un atento José Morales, quien se tomó cerca de dos minutos para construir una respuesta, que dejó vacíos.

Ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Morales aseguró que la causa que llegó a su manos, conocida como arista Cerro Navia, no tenía relación alguna con la causa de la basura. "Quiero ser súper preciso respecto de esto. Primero que nada, la causa que se inició en Cerro Navia no tenía nada que ver con el caso Basura, son aristas distintas y es una causa que, según entiendo, va a ir a juicio ahora, según lo que sé por la prensa". En la misma exposición, sin embargo, el propio fiscal Morales reconoció que las fiscales Solange Huerta y Tania Mora solicitaron la causa que estaba en sus manos, porque efectivamente sí tenía relación con aquella de corrupción conocida como caso Basura.

Ante la consulta del senador Galilea sobre su actuación en favor de Paula Díaz, el fiscal adjunto aseguró que la testigo principal del caso le consultó algo en general y él le sugirió, como a todas las personas que se acercan a hacerle consultas, que debía decir la verdad.

"En esa causa, una de las testigos me comentó en una oportunidad por correo electrónico que le estaban señalando que no debía declarar en la causa de este señor Torres, y mi respuesta fue como la que le daría a cualquier persona si me consulta si alguien puede o no negociar el contenido de su declaración en un Tribunal de Justicia. A cualquier persona que me pregunte esto, en cualquier circunstancia y en cualquier momento, le tengo que decir que la declaración ante un Tribunal de Justicia y ante la Fiscalía debe apegarse estrictamente a la verdad, y fue mi sugerencia a la persona que usted señala (Paula Díaz)", puntualizó el fiscal.

Lo que omitió José Morales ante la Comisión es que aquella testigo, a quien presentó como una persona cualquiera, era en rigor una persona muy cercana, con quien mantuvo una relación sentimental.

En la sentencia del caso Basura del 22 de julio de 2022, el Ministerio Público le preguntó al fiscal Morales qué relación tenía con la testigo, a lo que él respondió que la conocía porque fueron compañeros de universidad. Luego se le consultó por si tuvo una relación sentimental con ella, a lo que Morales contestó negativamente, pese a que la testigo le dijo a su abogado que Morales era su pareja y conviviente.

Con posterioridad a su primera negativa, el fiscal admitió que efectivamente tenía una relación sentimental, pero descartó la convivencia citando un rebuscado argumento. En el texto de la sentencia se lee: "Expresa que tuvo una breve relación sentimental con ella. Precisa que no ha sido conviviente civil de ella en cuanto a entender a convivencia como para calificar un femicidio, no ha sido convivencia".

En otro aspecto de la respuesta que le da Morales al senador Galilea, hace hincapié en que su asesoría fue menor y que ello no trasgrede ninguna norma de probidad. "Quiero dejar presente que esto bajo ningún punto de vista puede ser considerado en la prohibición que tengo como fiscal, y si se considera como prohibición en el ejercicio de la profesión cualquier respuesta que dé un fiscal a una persona, ya sea de la Fiscalía o no. Mi respuesta fue la que siempre doy a las personas, que denuncien los hechos, colaboren con la investigación, y por favor concurran a declarar a Tribunales. Eso fue básicamente mi consejo y fue lo que expuse en Tribunales. Por supuesto que detalles al respecto la verdad que no los recuerdo, es una causa que tuve muy poco tiempo y que básicamente se llevó en Cerro Navia".







En la citada sentencia, sin embargo, la propia Paula Díaz explicó que la asesoría que le brindó Morales se transformó en un documento realizado ante notario y que presentó en el marco del juicio. "La testigo señala que firmó un documento en el tiempo que estaban separados con Marcelo (Torres). El abogado de él, le pedía a su abogado que se desistiera, que firmara una declaración que dijera que estaba mal sicológicamente. En un documento que firmó asesorada por un abogado penalista, firmó algo que no iba a declarar, pero lo hizo por la guerra judicial, el abogado le dijo que esto se ejercía en el juicio. El abogado era su pareja, un fiscal conocido, José Morales".

El fiscal Morales fue consultado por El Mostrador y se remitió a señalar que todo lo que tenía que decir lo había dicho ante la Comisión.