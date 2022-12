Paulina Vodanovic (PS) adelanta que la "buena fe" con la oposición y el "ánimo" por acuerdo constituyente "se está terminando"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó en conversación con El Mostrador en La Clave los diálogos que se han realizado hace más de tres meses para encauzar el segundo tiempo del proceso constituyente. A su parecer, el buen ambiente en las conversaciones está llegando a su fin.

Durante la jornada del pasado martes, los partidos políticos con representación parlamentaria se reunieron por más de 13 horas para cerrar las negociaciones por una nueva Constitución, sin embargo, no lograron aunar posiciones y aplazaron para las 14:00 horas de este miércoles la continuidad de los diálogos.

En ese sentido, la timonel del PS apuntó que llega al encuentro "con una sensación de frustración, porque creo que la buena fe y el buen animo que ha primado durante estos tres meses se está terminando, en posiciones que son bastante opuestas, o blanco o negro, porque aquí es órgano mixto o 100% electo".

"Para mí esa es la definición, y es lo que nosotros tenemos que decidir hoy día como oficialismo más la Democracia Cristiana (DC), si estamos disponibles a eso o no, porque evidentemente tiene que ver con la legitimidad que este proceso tenga en el futuro", complementó.

Otro punto fundamental para Vodanovic gira en torno a la legitimidad social que debe tener la nueva Constitución. Esto, con la finalidad de que no se repita lo sucedido con la reforma del expresidente Ricardo Lagos a la Carta Magna del 80.

"La legitimidad va a ser juzgada no solo ahora o en un par de años más, sino que con un horizonte de tiempo largo, no queremos que ocurra -como ocurrió- con la reforma que hizo el expresidente Lagos en 2005, que finalmente nunca fue legitimada socialmente y se sigue hablando de la Constitución de Pinochet, y eso ocurre porque la reforma la hizo un Congreso que no tenía legitimidad social", manifestó.

"No queremos que esta Constitución, que precisamente viene a solucionar el problema de legitimidad de origen de la del 80 y además a ponerle término al Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho, carezca de esa legitimidad en el futuro", concluyó la presidenta del PS.