Presidente Gabriel Boric golpea la mesa ante presiones por cambio de gabinete y enfatiza que situación pasa por él y no por "editorialistas o partidos"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó las posibilidades de que se efectúe un cambio de gabinete en la antesala de su primer aniversario en La Moneda. Lo anterior, en medio de diversos comentarios, tanto de la oposición como del oficialismo, respecto a los ajustes en el Ejecutivo.

En esa línea, el Mandatario advirtió a quienes se han manifestado al respecto que "los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian, y los cambios los decide el Presidente de la República, no editorialistas o los partidos". "No me siento presionado, estoy totalmente tranquilo respecto a la evaluación permanente de los ministros", complementó.

El próximo sábado 11 de marzo se realizará el Consejo de Gabinete. Para el jefe de Estado la cita tendrá lugar "porque es el aniversario del primer año de gobierno, y me interesa que todos nuestros colaboradores puedan dar cuenta y que estemos trabajando en terreno como corresponde, como ha sido la característica de nuestro Gobierno".

Reunión con Paulina Saball

Hace algunas horas, el Presidente Gabriel Boric se reunió con la delegada para la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales, Paulina Saball, para abordar avances de la reedificación.

El jefe de Estado valoró el encuentro con la exministra de Vivienda y anunció que prontamente se desplegará a la zona sur del país para fiscalizar los trabajos.

"Muy buena la reunión con Paulina Saball. Seguimos trabajando en la reconstrucción, que es una de las prioridades, y pronto estaré en el sur supervisando este tema", sentenció el Mandatario.