Senadora Campillai ingresó solicitud de desafuero contra diputada Cordero

La senadora ingresó la solicitud ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de dar curso una querella por el delito de injurias graves con publicidad contra la diputada María Luisa Cordero. Esto, luego de que pusiera en duda su ceguera.

La senadora Fabiola Campillai (IND) presentó este jueves una solicitud de desafuera contra la diputada María Luisa Cordero (IND-RN) ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto, para dar curso una querella por el delito de injurias graves con publicidad, luego de que Cordero pusiera en duda la ceguera de la legisladora.

“Primero se tramita el desafuero y luego se derivan los antecedentes para que se dé curso a la querella por injurias con publicidad que consta en la misma solicitud”, indicó la abogada de la senadora Campillai, Alejandra Arriaza.

“Las expresiones vertidas por la diputada Cordero están marcadas por un ánimo injuriandi, es decir, la intención de deshonrar, menospreciar y otorgar falsos antecedentes respecto de la senadora Capillai”, complementó.

En tanto, la senador Campillai expresó que “cuando yo supe de los dichos de la de la doctora, fue un ataque terrible, fue un ataque muy violento, un ataque discriminatorio y además revictimizante”.

“Ella es una persona negacionista, lo cual no puede ocurrir porque aquí no estamos hablando de un caso que no ha tenido justicia. Mi caso ya tuvo justicia, fueron más de tres meses de juicio, el cual ya tiene al agresor tras las rejas”, prosiguió la legisladora.

“No soy yo quien tiene que demostrar que estoy ciega. Es ella quien va a tener que demostrar que yo veo y les garantizo y les aseguro que va a perder esta querella”, sostuvo.

Los dichos de Cordero

Recordemos que Campillai anunció el 23 de marzo acciones legales contra la diputado Cordero, luego de que esta pusiera en duda su ceguera.

Cordero dijo en Radio El Conquistador: “la señora Campillai, que se descubrió que ve… ¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega… tiene un ojo que le funciona”.

“El otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros”, añadió.

La senadora quedó ciega por un proyectil percutido por Carabineros. Campillai se dirigía la tarde del 26 de noviembre del 2019 -en pleno estallido social- a su lugar de trabajo. En el trayecto, una bomba lacrimógena -disparada por el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años de presidio- impactó en su rostro. Por ello, sufrió la pérdida de la visión, el gusto y el olfato.

Los dichos de Cordero generaron un rechazo transversal, incluso desde su bancada -RN-, aunque no la expulsaron de sus filas.