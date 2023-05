Raúl Torrealba insiste en que es blanca paloma: “Jamás me valí del cargo para enriquecerme”

“No era dinero que se entregaba para una actividad en específico, sino que la idea era mantener un cierto flujo para poder hacer frente a los gastos. De este modo en la conversación diaria con ella, de un modo informal, le indicaba que ya no quedaba nada, y ella me lo entregaba. Debo haber recibido dinero de Antonia (Larraín) unas 6 o 7 veces durante el año”, declaró.

“Jamás me valí de mi cargo para enriquecerme (…) Gran parte de mi patrimonio se generó en la década de los ‘80”. Las dos frases son parte de los argumentos de la declaración del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, en el marco de una investigación en su contra por Malversación de Causales Públicos que indaga fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir.

Según informó El Mercurio, durante toda la mañana del 1º y también del 2 de febrero Torrealba respondió las preguntas —en calidad de imputado— del fiscal Jacir, y detectives de la PDI presentes en la diligencia. Su versión de los hechos estuvo bajo reserva por 40 días y luego por otros 40. Este fin de semana se alzó la medida. Los montos detectados en sus cuentas corrientes, los sobres con dinero en efectivo, depósitos bancarios, los dichos de exfuncionarios que realizaron, entre otras cosas, fueron parte de lo conversado con la policía.

Recordemos que el exalcalde es investigado por las eventuales irregularidades en la entrega de subvenciones de algunos programas municipales (Vita), destinados a ofrecer a los vecinos prestaciones en áreas como deporte o salud, las cuales son desarrolladas por estas corporaciones auxiliares autónomas. En estas actividades se busca determinar si pudo existir algún delito de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

“Jamás me valí de mi cargo para enriquecerme”, aseguró a los investigadores, mientras que respecto del dinero en efectivo que habría requerido de los programas Vita, si bien reconoce en su declaración que en ocasiones se solicitó, afirmó que “tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”.

“Fui uno de los fundadores de Renovación Nacional”

La declaración de Torrealba comienza detallando parte de sus estudios y el inicio de su carrera dedicadas a empresas de envases, salmoneras y el paso a la función pública en la Municipalidad de Vitacura.

“La política siempre me llamó la atención sobre todo en mi época universitaria. En aquella época prácticamente a nadie le era indiferente la política, menos si estudiabas Derecho. En el año 1987 fui uno de los fundadores de Renovación Nacional. Sin embargo, no fue hasta el año 1992 en que me involucré activamente en la política. Recuerdo que en ese tiempo estaba dedicado a la salmonera, al fútbol en la Católica y algunas cosas más. Y Andrés Allamand me propuso que fuera candidato a alcalde por la comuna de Vitacura”, declaró.

Torrealba, señala el medio, en su declaración abordó también uno de los ejes de su defensa en este caso y que está relacionado con el patrimonio que ostentaba antes de asumir como alcalde. “Gran parte de mi patrimonio se generó en la década de los ‘80 y deriva, principalmente, de la venta de acciones de una empresa salmonera y una de fábrica de envases. A ello se suma la venta de mis inmuebles, que se ha reinvertido hasta el día de hoy obteniendo las ganancias propias de esas inversiones”, indicó.

Las respuestas por sobres de dinero en efectivo

Consultado por el fiscal Jacir, Torrealba se refiere también a la investigación sobre el uso de dinero fiscal del municipio en beneficio propio. Principalmente, a las versiones de la exdirectora de Desarrollo Comunitario del municipio, Antonia Larraín, y del exencargado de parte de los programas Vita, Domingo Prieto.

“En relación a las imputaciones de distintos hechos que se hacen a mi respecto (y a otras personas) en esta causa, a continuación me referiré a cada una de ellas, dejando desde ya en claro que en mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y que muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad, ni tampoco en los antecedentes que se han recopilado en esta investigación. Siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría General de la República. Dejé la municipalidad sin ninguna deuda. El dinero de Vitacura está en Vitacura”, afirmó.

Torrealba explica que cuando llegó al municipio los organismos comunitarios (privados) Vita ya existían y que se trataban de Organizaciones Comunitarias Funcionales (OCF) las que requerían del apoyo municipal, tal como las juntas de vecinos.

Sostuvo que “en relación a lo que Antonia Larraín ha indicado y en un porcentaje importante coincidente con lo que Domingo Prieto ha declarado, referido a que le di una instrucción o le comenté que ella recibía mensualmente una suma de $5 millones de parte de Domingo Prieto o César Silva, o Arnaldo Cañas, señalo que no es cierto aquello”.

“Nunca di esa instrucción —puntualizó— ni tengo recuerdo de haber recibido de ella esa suma de dinero. Tampoco lo recibí de Domingo Prieto. A los señores Silva y Cañas no los conozco. A su consulta de por qué ellos refieren lo anterior, señalo que lo ignoro, pues como lo demostraremos junto a mis abogados, y espero poder acompañar pronto a la investigación, todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación”, manifestó.

Torrealba reconoce recibir montos de dinero en efectivo, pero los justifica

En otra parte del interrogatorio, reconoce recibir montos de dinero en efectivo pero los justifica indicando que eran usados para actividades en que el municipio participa con Vita. Y, en esa línea, le dice a Jacir: “Quiero aclarar que efectivamente recibí dinero en efectivo de Antonia (Larraín), el que le solicité, pero tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”.

Según señala Torrealba que “esos gastos no los podía efectuar con dineros municipales, pues la burocracia y restricciones, al tratarse de dineros públicos, me lo impedían. Por lo que al tratarse de dinero de estas organizaciones se los pedía a ella. Así, por ejemplo, los utilizaba en una feria de artesanía para comprar productos a quienes exponían, comida a quienes vendían, traslados, etc. No solo para mí sino para muchas personas que asistían al lugar sea que me acompañaran o no. Era una suerte de caja chica que tenía que ella tenía que tener y que de ese modo me entregaba y yo podía utilizar. Sobre ese punto señalo que nunca he dicho a Antonia que esos dineros debían justificarse posteriormente mediante boletas de terceros”.

“No recuerdo —dice Torrealba— cómo se definía el monto que me entregaba, eso dependía de la actividad de que se tratara. Por ejemplo en el mes de septiembre era más más dinero que en junio. En algunos casos debe haber sido $1 millón, en otras más en otras menos. Ese dinero lo guardaba en un cajón de mi escritorio en efectivo y lo llevaba cuando había alguna actividad. Por ejemplo en la semana de la chilenidad, Chile Lindo, para Navidad, se requería de más dinero.- Pero en otras de menor entidad el monto era inferior. No era dinero que se entregaba para una actividad en específico, sino que la idea era mantener un cierto flujo para poder hacer frente a los gastos. De este modo en la conversación diaria con ella, de un modo informal, le indicaba que ya no quedaba nada, y ella me lo entregaba. Debo haber recibido dinero de Antonia unas 6 o 7 veces durante el año”, declaró.