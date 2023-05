La estrategia del Gobierno para distanciarse de un “lunes negro”

En La Moneda apuestan por el pesimismo para este domingo y señalan que algunas de sus encuestas arrojan como muy factible que solo logren elegir 18 consejeros. Cualquier resultado mejor sería una muy buena noticia, puntualizan. Ante un eventual mal resultado del oficialismo, la estrategia comunicacional inmediata para la noche del 7 de mayo será dirigir el foco hacia el reordenamiento que podría ocurrir en la derecha si el Partido Republicano logra imponerse en la oposición. “Esa debería ser la principal noticia del día”, sostiene un asesor de Presidencia. Más allá de lo que ocurra en los días posteriores a la entrega de los resultados, en el Ejecutivo reconocen que un mal resultado podría sepultar la posibilidad de tener una nueva Constitución firmada por Gabriel Boric y dificultaría el trabajo legislativo para reformas clave para su administración, como son la tributaria, de pensiones y de salud. Este domingo marca un punto final para el Gobierno y el inicio de una segunda etapa donde será fundamental mostrar resultados, pues comienza un largo período libre de eventos electorales que culmina con las municipales de octubre de 2024.

El 7 de mayo el Presidente Gabriel Boric podría romper 24 días de silencio sin dar declaraciones ni responder preguntas de la prensa. En Palacio, explican que esto fue un diseño adoptado después de la intensa agenda de actividades y exposición pública que tuvo el mandatario por el asesinato de dos carabineros y sus funerales, y luego con la tramitación de la Ley Naín-Retamal. Sin embargo, en La Moneda señalan que este silencio del Presidente con la prensa podría alargarse un día más, hasta el lunes 8, cuando se decanten los resultados de la elección de constituyentes y logre aclararse la situación en la derecha. En principio, el Presidente Boric tiene presupuestado aparecer públicamente a comentar las elecciones el lunes 8, señalan en Palacio.

La elección del domingo, dicen en el Gobierno, le coloca el punto final a este Gobierno y comienza la otra mitad de la gestión Boric. Libre de elecciones hasta las municipales del 27 de octubre, el Gobierno de Boric comienza su temporada más larga sin actos electorales, es el momento en que “debemos concentrarnos en gobernar y sacar adelante nuestros proyectos emblemáticos como la Reforma de Pensiones y la Reforma Tributaria”, señala un secretario de Estado que prefiere reservar su nombre.

En La Moneda insisten en que los resultados del domingo no favorecerán al oficialismo, al punto que incluso hablan de encuestas que vaticinan que las fuerzas progresistas solo alcanzarían 18 de los 50 escaños en disputa. Un resultado de esta magnitud podría transformar el lunes pos elecciones en un “lunes negro” para el Gobierno del Presidente Boric. Con 18 consejeros, el oficialismo sería minoría frente a los 32 que podría lograr la oposición juntando los consejeros constitucionales del Partido Republicano, Chile Vamos y Partido de la Gente. El oficialismo sería un simple observador del proceso constituyente, igual como lo fue el bloque de la derecha en la Convención Constitucional de 2022. La posibilidad de este escenario hizo que el ex constituyente RN, Cristián Monckeberg, pusiera paños fríos en la oposición: “Si llegamos a tener más de 3/5 del consejo constitucional, no podemos repetir el error de pasar máquina al otro sector, en este caso, a la izquierda”. En La Moneda no descartan que esto ocurra.

Cambio de gabinete

En el equipo cercano al Mandatario, este escenario recuerda el negro panorama que fue la noche del plebiscito del 4 de septiembre, en que la opción del oficialismo por el Apruebo obtuvo solo el 38,14% de los votos legalmente emitidos y el Rechazo se impuso con un sólido 61,86%. Lo contundente de esta derrota obligó al Presidente a implementar a primera hora del día siguiente al plebiscito (lunes 5 de septiembre) el primer cambio de gabinete de esta administración, donde salieron rostros importantes de Apruebo Dignidad como la ministra del Interior, Izkia Siches, junto a otros cinco ministros mal evaluados. Ese 5 de septiembre se selló la entrada en masa del Socialismo Democrático al Gobierno.

Cercanos al Presidente descartan que una derrota electoral en la elección de consejeros produzca un tercer cambio de gabinete: “Un mal resultado en estas elecciones es principalmente responsabilidad de los partidos, no del Gobierno”, señalan en Palacio. El único punto que podría cambiar el tablero es un buen resultado para los candidatos del Partido Comunista, algo que podría abrir el apetito del partido de la hoz y el martillo a tener más hombres de sus filas en puestos relevantes del Gobierno. Pero insisten, esta no es la gran preocupación del Gobierno y así lo hará notar el domingo, porque todo apuntará a que los problemas más serios están en la derecha.

El Gobierno quiere desentenderse de posibles malos resultados el domingo en la noche apuntando a que el “verdadero tema” estará en el conglomerado de la oposición: “Esa noche la noticia más importante va a estar en la derecha”, insisten. Esta estrategia permitiría sacar el tema de La Moneda y evitar que se repita lo ocurrido en el plebiscito de septiembre de 2022 en que el Presidente Boric salió a reconocer el golpe: “Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara”, agregando “Hay que escuchar la voz del pueblo”.

Efecto de un “lunes negro”

Si bien al Gobierno busca que el interés periodístico del domingo en la noche se concentre en la disputa entre Chile Vamos y el Partido Republicano, no esconde su preocupación por lo que vendría en el Consejo Constitucional si hay mayoría opositora en el órgano encargado de redactar la nueva constitución. La mayor preocupación es que este desequilibrio de fuerzas en el Consejo termine con un plebiscito el 17 de diciembre próximo en que el electorado rechace, por segunda vez, la propuesta de nueva Constitución. Eso sepultaría definitivamente la posibilidad de que Gabriel Boric firmara la nueva Constitución de Chile y que se cumpliera una de las promesas clave de campaña,” una nueva Constitución para Chile”. Un senador oficialista consciente de lo que significaría esto dice “no es baladí que finalmente no tengamos una Constitución democrática firmada por el Presidente Gabriel Boric”.

En el círculo cercano del Presidente señalan que hay que esperar ver cómo queda armado el mapa de la oposición: “si se impone el Partido Republicano como primera fuerza de la oposición, qué va a pasar con Javier Macaya (presidente de la UDI) y con el ala más liberal de Renovación Nacional, todo eso hay que verlo”, señalan, explicando también por qué se tomó la decisión de que es mejor que el Presidente Boric no hable el domingo y aparezca recién el lunes dando su versión oficial respecto a las elecciones del Consejo Constitucional. Otra consecuencia de un “lunes negro” que preocupa a La Moneda es el efecto que tendría el triunfo de la derecha menos dialogante en la configuración de fuerzas del actual Congreso Nacional. “¿Cómo sacamos adelante la Reforma de Pensiones y la Reforma Tributaria en un escenario de liderazgo del Partido Republicano que ha manifestado siempre estar en contra de estos dos proyectos que son piedra angular del oficialismo?”, dice un diputado oficialista.

Cautela en La Moneda

La posibilidad de que algunos de estos “negros” escenarios se concreten en la elección y los próximos meses hacen que La Moneda apueste el domingo por ser cautos en su despliegue comunicacional. Las vocerías de esa jornada estarán a cargo principalmente del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la vocera Camila Vallejo y alguna aparición de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que recién se reintegró a La Moneda luego de unos días de descanso en que aprovechó el feriado del 1º de mayo. Las vocerías más recurrentes ese domingo serán las de ministros y subsecretarios sectoriales que están relacionados con el desarrollo del acto electoral, tales como Transporte, Defensa Nacional, Trabajo, Desarrollo Social, Salud y Trabajo, señala en el equipo de comunicación de La Moneda.

Las apariciones del Presidente Boric estarán concentradas en su viaje a Punta Arenas hoy jueves o mañana viernes. Pretende votar entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana del domingo y realizar alguna breve declaración en su lugar de votación a la prensa, para luego viajar a Santiago y instalarse en La Moneda junto a sus colaboradores más cercanos, entre los que estará el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, su equipo comunicacional y algunos ministros. Antes de conocer los resultados, el mandatario realizará un Comité Político cerca de las 18:00 con los ministros del Interior (Carolina Tohá), SEGEGOB (Camila Vallejo), SEGPRES (Álvaro Elizalde), Trabajo (Jeannette Jara) y de la Mujer (Antonia Orellana).

Si no ocurre nada fuera de lo presupuestado, el lunes el Presidente Boric romperá sus 24 días de silencio con la prensa y entregará su discurso oficial sobre la elección de los consejeros para el Consejo Constitucional. Ese día comenzarán una serie de pautas de ministerios destinadas a mostrar al Gobierno en terreno, trabajando y cumpliendo con las metas impuestas por el Presidente Boric. Eso continuará el martes, para finalmente el miércoles realizar un Comité Político Ampliado junto a los presidentes de los partidos del oficialismo, posiblemente en Cerro Castillo.

Todos los sectores políticos coinciden en que un elemento clave del domingo será la participación electoral. Las cifras con que cuenta el Gobierno son cerca de 12 millones de votantes, mientras que el Servicio Electoral estima que pueden ser 10 millones de electores que asistan a las urnas. El tema de los votos nulos y en blanco lo desestiman porque no existe medición alguna al respecto y finalmente, en los resultados, solo se toman en cuenta los votos legalmente emitidos. La participación podría ser un elemento importante al momento de los resultados.

Parlamentarios oficialistas

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dice que es muy difícil hacer pronósticos, sin embargo, advierte que un buen resultado para Unidad Para Chile es conseguir algo cercano a los 20 votos y ojalá lograr los 21 junto a la otra coalición de Gobierno integrada por el PPD, la DC y el PR. Latorre cree que su lista será de las más votadas del oficialismo y que el Gobierno “tiene que estar más preocupado de sacar adelante su agenda de reformas, la tributaria, royalty, la ley corta de isapres”.

El diputado socialista Nelson Venegas cree que, ante una eventual derrota de los partidos oficialistas el 7 de mayo, “no hay que dramatizarlo tanto, puesto que esto tiene que ver con un proceso constituyente, básicamente, que va a tener una línea separada a su propio camino y que se va a ir construyendo durante este año”.

Venegas coincide con Latorre en términos de que “El gobierno tiene que dedicarse a gobernar y, por lo tanto, frente a un resultado adverso, hay que seguir gobernando simplemente y dejar lo otro en manos de aquellos que tienen que construir un proyecto constitucional”. El socialista agrega que el Ejecutivo tiene que enfocarse en sacar adelante materias de seguridad y “sacar sus propios proyectos adelante, ya sea lo que tiene que ver con el tema previsional o la anunciada nueva política nacional del litio”.

Leonardo Soto, también del PS, cree que es importante “construir una escuadra democrática al interior del Consejo Constitucional para poder enfrentar los distintos debates que se van a hacer para encontrar los consensos, los acuerdos y los desacuerdos en materia constitucional”. Si bien cree que existen posibilidades de que se genere un bloque sólido al interior del Consejo Constitucional, al exterior de ese órgano, la solidificación de un bloque “no va ser fácil”.