Caso Torrealba: histórico RN revela que platas de Vitacura financiaron a campañas políticas

Renato Sepúlveda, ex embajador en los dos periodos de Piñera y uno de los fundadores de Renovación Nacional, declara como imputado en caso de corrupción en municipalidad de Vitacura y señaló que dineros fiscales desviados de la municipalidad se destinaron a campañas políticas de Chile Vamos. Sin embargo, descartó que llegasen a la campaña presidencial de Sebastián Piñera.

El caso de Raúl Torrealba y los eventuales casos de corrupción que asedian la municipalidad de Vitacura, abrió una nueva arista. Renato Sepúlveda, uno de los fundadores de Renovación Nacional y ex embajador en los Gobiernos de Sebastián Piñera, declaró en calidad de imputado tras figurar como un personaje involucrado en la investigación de fraude al fisco y asociación ilícita que está en contra del ex alcalde. Sepúlveda declaró que algunos de los desvíos de dinero tuvieron como destino candidaturas políticas de Chile Vamos.

En interrogatorio, el cual fue revelado por La Tercera Sábado, Sepúlveda cuenta, entre otras cosas, aspectos sobre su relación con Torrealba y cómo llegó a la municipalidad de Vitacura. Se conocieron el 66’ gracias al rugby, pero fue el 87’ que estrecharon relaciones al fundar RN. Sin embargo, aclaró que no son amigos íntimos.

El 2008, Torrealba le pide a Sepúlveda que asuma como Director de Desarrollo Comunitario y que se encargue de los programas Vita. Estos, que según los antecedentes de la investigación, serían la clave para desviar los dineros. El ex embajador, declaró ante el Ministerio Público que ‘el Tronco’ Torrealba lo llamó ya que “Domingo Prieto -quién denunció y fue parte de esta presunta operación de fraude- era muy desordenado”.

Renato Sepúlveda, según otras declaraciones y expedientes judiciales, es uno de los hombres claves que sacaban el dinero de las corporaciones “Vita”. Según datos emitidos por la administración actual de la municipalidad, los presuntos desvíos de dinero fiscal a las cuentas personales de Torrealba, estarían en el orden de $527 millones de depósitos en efectivo.

El fundador de RN dijo que lo que dicen los antecedentes es falso y que su nombre aparece debido a que existen personajes que lo inculpan para proteger al ex jefe de finanzas Domingo Prieto. En esa línea, confirmó, además, que los dineros que se sacaban de las corporaciones iban dirigidos a financiar campañas políticas de Chile Vamos.

Sepúlveda no confirmó a quiénes se financió. Dice no recordar si fue para la campaña de diputados o senadores. No obstante, sí descartó que haya habido un aporte a la campaña del ex Presidente Sebastián Piñera.

Según los contadores, Sepúlveda había recibido dineros en efectivo de las corporaciones. Ante eso, el RN accedió a levantar voluntariamente su secreto bancario para demostrar lo contrario. “Nunca recibí un sobre con dinero en efectivo (…), sea que este fuera en beneficio propio o dirigido al alcalde Torrealba”, dijo Sepúlveda.

Además, respecto a antecedentes que indican que el ex Decom había avalado el mecanismo de retirar $5 millones en efectivo de las corporaciones Vita para entregarlos a Torrealba, Sepúlveda negó que fuese así: “Jamás instruí ni directa ni indirectamente que esto ocurriera de ese modo”.