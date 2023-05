Ministra Tohá responde a la artillería interna de PPD: “El caso SQM está aclarado”

Luego de que la cuarta vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, le recordó a la ministra del Interior, Carolina Tohá la molestia del PPD por su nexo con SQM, la secretaria de Estado respondió: “Cuando se es ministra del Interior se tiene una tarea de cuidar a las personas, de proteger a las personas. Estamos aquí para defender a las personas y no para andarnos defendiendo de ese tipo de ataques”, además de afirmar que el caso está “aclarado”. En paralelo, el senador de la colectividad, Ricardo Lagos Weber, pidió que en el partido se realice una “autocrítica”.

La ministra del Interior Carolina Tohá, esta mañana respondió, intentando evitar una escalada, a la dura crítica que le lanzó la cuarta vice presidenta del PPD, Paz Suárez, quien señaló que la secretaria de Estado “se puede enojar si quiere, todo el partido en algún momento se enojó con ella por SQM.”

Consultada Tohá acerca de en qué contribuye esa crítica a las buenas relaciones entre el PPD y del gobierno señaló no sin molestia: “Lo primero que quisiera decir es que una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente”.

Te puede interesar:

Y escuetamente añadió la ministra: “Cuando se es ministra del Interior se tiene una tarea de cuidar a las personas, de proteger a las personas. Estamos aquí para defender a las personas y no para andarnos defendiendo de ese tipo de ataques. Y con mayor razón no le voy a hacer considerando que se refiere a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada”.

Anoche, en el programa Tiempos Violentos de VíaX, la cuarta vice presidenta del PPD, Paz Suárez, se agregó además que Tohá “no es parte de la directiva, es una militante, una compañera de partido. La gente se puede molestar (…) por eso lo repito, toda la gente del PPD se enojó con ella por el tema SQM, pero ella se tomó un avión a Europa creo, a estudiar no sé que cosa, y fuimos nosotros los que nos quedamos a reconstruir lo que quedó del PPD después de Soquimich”.

Lagos Weber pide “autocrítica”

El senador del PPD, y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, se refirió al reciente debate entre la ministra del Interior y la cuarta vicepresidenta del la colectividad Paz Suárez.

Según el legislador, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili instaló una polémica política y, a pesar de ofrecer disculpas y desdecirse, hoy se evalúan diferentes reacciones que en nada favorecen al partido ni al Gobierno.

“Comienza a dar una fatiga, tener que entonces vivir comentando expresiones de dirigentes del PPD, que es mi partido. Esto partió el día domingo, con las declaraciones de Natalia Piergentili, de las que ella misma se retractó y dio disculpas. Me hubiera gustado el PPD que estuviera respaldando la autoridad nuestra en el gobierno del presidente Gabriel Boric, en particular a Carolina Tohá, que como ministra de Interior, ella ha puesto decisiones por delante, su cara por delante y se ha echado encima del hombro, la agenda de seguridad ciudadana”, dijo el senador del PPD

Y añadió: “Hacer declaraciones tóxicas generan un mal ambiente, no generan unidad, no apoyan al gobierno, no responden a las demandas ciudadanas y en vez de uno estar hablando de medidas concretas en apoyo a la ciudadanía, sobre el control de la inflación, sobre el combate a la delincuencia, estamos comentando declaraciones de dirigentes políticos. Entonces yo espero que, en la reunión del fin de semana del PPD, se pueda hacer una autocrítica de las decisiones que se han adoptado”, señaló Lagos Weber.