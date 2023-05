“Absurdo e inaceptable”: senadores cuestionan trato de ministro Jackson a comunidad Selk’nam

Luego de que representantes de la comunidad selk’nam aseguraran que consideran que el titular de Desarrollo Social y sus asesores han “obstaculizado el reconocimiento del pueblo ancestral”, los senadores Pedro Araya (PPD), Carmen Gloria Aravena (Republicanos) y Karim Bianchi (Ind) reprocharon el manejo del ministro Giorgio Jackson para impulsar la tramitación expedita del proyecto de incorporación al registro de etnias nativas vivas reconocidas por el Estado. “Lo que ha hecho el ministro Jackson resulta simplemente inaceptable. Es jugar con el sentir más profundo de una comunidad para tomarse una foto y luego darles la espalda cuando el Gobierno se comprometió a que se aprobara este proyecto”, aseguró el senador Bianchi a El Mostrador.

Senadores del oficialismo y de la oposición cuestionaron el manejo del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para impulsar la tramitación expedita del proyecto de incorporación al registro de etnias nativas vivas reconocidas por el Estado.

Las declaraciones de los legisladores, quienes son miembros de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, surgen luego de que representantes de la comunidad selk’nam aseguraran en El Mostrador que consideran que el ministro de Desarrollo Social y sus asesores han “obstaculizado el reconocimiento del pueblo ancestral” en el Senado durante meses.

También te puede interesar:

El senador por Magallanes, Karim Bianchi (IND), señaló que Jackson ha decepcionado al pueblo selk’nam al ignorar su lucha por ser reconocidos como pueblo originario y frenar la discusión del proyecto aprobado hace casi dos años en la Cámara por unanimidad.

“La comunidad selk’nam ha luchado durante años por su reconocimiento como uno de los pueblos originarios, y lo que ha hecho el ministro Jackson resulta simplemente inaceptable. Es jugar con los sentimientos más profundos de una comunidad para tomarse una foto y luego darles la espalda cuando el Gobierno se comprometió a aprobar este proyecto”, aseguró el senador Bianchi a este medio.

Además, agregó: “Esto solo aumenta el daño en la relación con el ministro, pero, sobre todo, sigue perjudicando a un pueblo que en algún momento estuvo al borde de la extinción. Si el gobierno tiene dudas o objeciones respecto a su compromiso, es simple: cuando este proyecto se discuta este miércoles, puede acercarse a la Comisión de Gobierno, pero no puede detener la discusión a través de senadores oficialistas”.

“A los selk’nam se les debe dar el mismo trato que al resto de los pueblos, no exigir requisitos mayores”

La senadora y presidenta de la mencionada comisión, Carmen Gloria Aravena (Republicanos), tampoco se mostró conforme con la disposición de la cartera encabezada por el ex líder de RD.

“Sería absurdo que, para poder avanzar en este reconocimiento, se estableciera una consulta indígena, como afirman representantes de este pueblo que le habrían dicho en el Ministerio de Desarrollo Social, porque eso no se hizo con ninguna otra comunidad reconocida como originaria. Me parece que a los selk’nam se les debería dar el mismo trato que al resto de los pueblos indígenas en Chile y no exigir requisitos adicionales”, dijo la senadora.

La presidenta de la comisión que lo revisará este miércoles expresó a El Mostrador que le resulta llamativo que, habiéndose aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto que reconoce al pueblo selk’nam como pueblo originario vivo, el proceso se haya entrampado en el Senado.

“El gobierno y el ministro Jackson fueran mucho más proactivos”

Su par del PPD, el senador Pedro Araya, también se mostró crítico con Jackson y aseguró que las comisiones del Senado se han reunido varias veces con representantes del pueblo fueguino y que les han entregado documentos e informes que justifican que el Congreso les dé reconocimiento como pueblo indígena.

“Hay al menos un informe de una universidad que señala que son un pueblo originario vivo, con una cultura ancestral, y se han presentado distintos antecedentes que así lo avalan. Entonces, yo esperaría que el gobierno y el ministro Jackson fueran mucho más proactivos, con el fin de avanzar en el reconocimiento del pueblo selk’nam y corregir un error habitual como el de señalar que están extintos”, afirmó el senador Araya (Ind-PPD).