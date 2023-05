Lagos llama a la convergencia del Socialismo Democrático: “Estamos dilapidando un capital histórico”

Según el exmandatario, actualmente, se están enfrentando las consecuencias de no haber implementado un partido socialdemócrata en el pasado. Consideró que, con la fragmentación política, se está desperdiciando un capital histórico del cual se debería estar orgulloso. Sin embargo, Lagos opinó que hablar de esto es anticuado y no se siente inclinado a “pontificar”. En cambio, destacó la importancia de explicar la evolución del país y comprender por qué Chile ha tenido una posición de liderazgo en las relaciones internacionales. Sugiere que, al entender esto, se pueden superar los problemas actuales. El expresidente también señaló que conmemorar los 50 años implica mirar hacia el futuro. Destacó la importancia de evitar los extremos y reflexionó sobre la muerte del Presidente Allende, defendiendo sus credenciales democráticas.

Si bien no es la única colectividad que corre el riesgo de desaparecer de la arena política bajo las normas aprobadas en el anteproyecto de la nueva Constitución, el futuro del PPD se ve incierto, especialmente después de que ninguno de sus militantes resultara electo como constituyente. Después de su consejo nacional número 64, el partido reafirmó su compromiso con el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric e incluso propuso la conformación de una lista única entre el Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad y la DC, todas las fuerzas oficialistas, para las próximas elecciones municipales. La timonel del partido, Natalia Piergentili, tras emitir controvertidas declaraciones, mencionó que ir separados sería un suicidio político.

El compromiso del PPD también es evitar la fragmentación política, uno de los principales problemas del sistema democrático. En este contexto, ha surgido la idea de formar una “federación socialdemócrata”, una propuesta planteada por el expresidente Ricardo Lagos hace muchos años, pero que nunca tuvo la suficiente fuerza en el PPD y mucho menos en el Partido Socialista (PS). Sin embargo, en la actualidad, esta iniciativa adquiere mayor relevancia que nunca, frente al avance de la ultraderecha y el Partido Republicano.

En ese contexto, el expresidente Lagos aseguró que es necesario avanzar hacia la convergencia del Socialismo Democrático y que actualmente se están enfrentando las consecuencias de no haber implementado un partido socialdemócrata en el pasado. Pese a que consideró que es una discusión “anticuada”, el exjefe de Estado destacó la importancia de comprender por qué Chile ha tenido una posición de liderazgo en las relaciones internacionales. Sugiere que, al entender esto, se pueden superar los problemas actuales.

“Es obvio que tiene que haber una convergencia hacia el Socialismo Democrático y que se están pagando los pecados de cosas que no se hicieron en su momento, como fue no hacer un solo partido socialdemócrata. Estamos dilapidando un capital histórico del cual debemos estar orgullosos. En su momento no hicimos las cosas y ahora las tenemos que hacer”, declaró el exmandatario e histórico militante del PPD, en entrevista con El Mercurio.

“Pero todo esto es muy anticuado”, afirmó Ricardo Lagos. “Si me pregunta cómo se lleva a cabo un socialismo democrático en este continente, la verdad es que no me siento con ganas de pontificar”, agregó. Según su opinión, “lo importante hoy en día es tratar de explicar la evolución del país”, la cual, en su criterio, “ha sido muy significativa y no nos damos cuenta”.

“Es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pero hay que entender por qué Chile llegó a tener una posición de liderazgo claro y definido en materia de relaciones internacionales. Entendiendo podemos superar los problemas de hoy”, sentenció el exmandatario, junto con destacar el trabajo que ha desempañado su correligionaria, Carolina Tohá, en el Ministerio del Interior.

El Presidente Allende murió en La Moneda porque era un demócrata

El expresidente Ricardo Lagos también se refirió a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende. Destacó la importancia de evitar los extremos y reflexionó sobre la muerte del Presidente Allende, defendiendo sus credenciales democráticas. “Para mí, la forma de conmemorar los 50 años es mirar al futuro. Es el camino”, manifestó.

“Creo que una de las lecciones que se puede sacar es que los extremos son siempre negativos. Pero, como reflexión, quiero decir una cosa: el Presidente Allende murió en La Moneda porque era un demócrata. En su gobierno había democracia. Seguramente había gente que hacía locuras, pero el Estado de Chile funcionaba. Y por eso, para mí, las credenciales democráticas de Allende no están en cuestión”, concluyó.

Ricardo Lagos también pidió que el proceso constitucional culmine con una buena propuesta esta vez y que no se repita la mala experiencia anterior. Declaró: “Hay momentos de mayor beligerancia, pero a la larga en Chile la sensatez se impone. Ahora tenemos que asegurarnos de que vamos a hacer una Constitución de tales características, que pase por el test de salida de diciembre. No podemos volver a fallar. La responsabilidad está en todos nosotros”.