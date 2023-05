Encuesta Pulso Ciudadano: 75,1% tiene nada o poca confianza en isapres

De acuerdo con el sondeo realizado por Activa, un 58,5% de los encuestados prefiere que las isapres devuelvan el monto adeudado, tal como lo indica el fallo de la Corte Suprema, independientemente de si pueden quebrar o no. Además, en cuanto a la ley corta presentada por el Gobierno para encargarse de la implementación del dictamen, hay opiniones divididas, aunque un 55,4% está muy de acuerdo. En relación al proyecto presentado por parlamentarios de la oposición, hay un alto desacuerdo.

La encuesta Pulso Ciudadano publicó los resultados correspondientes al quinto mes del año, evidenciando la opinión de la ciudadanía sobre el sistema privado de salud. Las isapres están atravesando un difícil momento financiero debido a numerosas judicializaciones por el aumento en el precio de sus planes y al fallo de la Corte Suprema sobre la restitución de cobros excesivos. Esto, sumado a la reciente situación de pandemia, si bien aún no ha provocado la quiebra de ninguna aseguradora, ha tenido un gran impacto en el sistema y por ende en su percepción pública.

De acuerdo al sondeo elaborado por Activa, un 75,1% de la población encuestada tiene nada de confianza o poca confianza en las isapres. Asimismo, un 5,6% tiene mucha confianza o solo confianza y un 10,9% tiene regular confianza. En tanto, un 8,4% no sabe.

Consultados por la ley corta de isapres presentada por el Gobierno, la que busca hacerse cargo del fallo de la Corte Suprema en un plazo de seis meses, un 55,4% está muy de acuerdo o simplemente de acuerdo con la iniciativa. Mientras, un 12,1% está muy en desacuerdo o en desacuerdo y un 32,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Un 58,5% de los encuestados prefiriere que las isapres deben devolver el monto adeudado, tal como lo indica el fallo del máximo tribunal del país, independiente que puedan quebrar o no. Un 24,3% prefiere que se deben buscar otra formula de solución para que las isapres no quiebren y puedan seguir brindando sus servicios a sus afiliados. Un 17,2% no sabe.

Sobre el proyecto presentado por parlamentarios de la oposición liderados por los senadores Ximena Rincón e Ignacio Walker (Demócratas), un 48,7% de los consultados está muy en desacuerdo/desacuerdo con la reforma constitucional aprobada en la Comisión de Constitución del Senado como proyecto de ley alternativo para dar solución al tema de las isapres, permitiendo que las aseguradores suban los precios bases de todos los planes de salud indicado por la Corte Suprema y de este modo rebajar la deuda de las isapres y dar viabilidad para que sigan funcionando. Un 16,3% está muy de acuerdo/de acuerdo y un 35% está de acuerdo ni en desacuerdo.

Aprobación de figuras políticas

Terminando el mes de mayo, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación, sin variación significativa, de un 27,9%, — 0,1 puntos con relación a la aprobación de abril 2023 (28,0%), y una desaprobación de un 60,0%, ++0,9 puntos con relación a la desaprobación de abril 2023 (59,1%). Un 12,1% no sabe cómo evaluar su gestión.

En preferencias presidenciales a futuro y con menciones espontáneas, José Antonio Kast obtiene un 20,6% (++3,7), Evelyn Matthei 14,5% (3,9), Camila Vallejo 6,1% (++0,3), Carolina Tohá 3,3% (++1,8), Sebastián Piñera 3,1% (–2,2), Rodolfo Carter 2,9% (–3,2), Franco Parisi 2,6 % (–0,7), Michelle Bachelet 1,8% (–3,5), Raúl Soto 1,6%. Otros 19,6%, Ninguno 7,7%, No sabe 16,2%.

Principales preocupaciones

Los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía encuestada por Pulso Ciudadano, son la Delincuencia 49,2%, Inflación – alza de precios 38,7%, Inmigración 25,5% y Narcotráfico 18,9%.

Con la información que maneja la ciudadanía, hasta el momento, del Proceso Constituyente, un 28,9% estaría votando en contra del texto constitucional en el Plebiscito de diciembre 2023. Un 17,5% estaría votando a favor y un 53,6% no sabe aún.

Con una muestra de 1.024 entrevistas (error muestral de +/- 3,1%, bajo supuestos de aleatoriedad simple), esta medición fue realizada entre el 23 y 26 de mayo 2023, a través de un Panel Online representativo a nivel nacional. El estudio se realizó bajo la norma de calidad internacional ISO 20252, diseñada para empresas de estudios de mercados y opinión pública. El financiamiento del estudio es por medio de recursos

propios de Activa.