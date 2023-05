“Pastor Soto” fue retirado del frontis del Congreso por Carabineros tras agredir a diputadas

Según la información preliminar, Soto le habría comentado a Santibáñez que la muerte de su hija estaba relacionada con su forma de ser. Tras ello, Soto comenzó a ‘predicar’ y fue encarado por las diputadas Serrano y Riquelme, a quien el ‘pastor’ terminó por agredirlas gritándoles que “las estaba educando sobre cómo era la sexualidad y el rol de las mujeres”.

Durante este miércoles se registró en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso una agresión por parte de Javier Soto, denominado como “Pastor Soto”, en contra de las diputadas Daniela Serrano (PC) y Marcela Riquelme (Ind) luego de que increpará a la parlamentaria Marisela Santibáñez (PC).

Según la información preliminar (según consignó Radio Bio Bío), Soto le habría comentado a Santibáñez que la muerte de su hija estaba relacionada con su forma de ser. Tras ello, Soto comenzó a ‘predicar’ y fue encarado por las diputadas Serrano y Riquelme, a quien el ‘pastor’ terminó por agredirlas gritándoles que “las estaba educando sobre cómo era la sexualidad y el rol de las mujeres”.

Tras la acción, fue sacado por Carabineros, quienes no han explicado si en calidad de detenido o solo fue llevado a un retén móvil para contenerlo.

Al momento de ser retirado por los funcionarios policiales, la diputada Consuelo Veloso (RD) le dijo a Soto: “¿A dónde la viste, hueón? ¿Qué te has imaginado, conchatumadre? Cobarde de mierda, Dios no te ama, hueón. Dios te odia, hueón. La gente que odia no es de Dios”.

Reacciones

Desde el Parlamento se unieron para apoyar a las diputadas agredidas y condenaron el actuar del “Pastor Soto”. Al respecto, la diputada Claudia Mix (Comunes) indicó que “El pastor Soto ataca nuevamente a diputadas sin razón. Su cobardía, misoginia e intolerancia son inaceptables y no representan los valores de la Iglesia que dice representar. Todo mi apoyo para mis compañeras agredidas hoy por este sujeto”.

La parlamentaria Ana María Gazmuri (Acción Humanista) pidió a la mesa de la Cámara Baja que se “pronuncie al respecto y tome acciones para resguardar la integridad de las y los parlamentarios, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir”.

La legisladora del PC, Lorena Pizarro, acuso a Soto de ser un peligro por la agresión, además de entregarle su solidaridad con las diputadas afectadas. “Basta de misoginia y discursos de odio”, agregó.

Santibáñez fue consolada por sus pares una vez dentro de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.