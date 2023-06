A 50 años del golpe: Boric llama a superar miedos y odios “que llevan a un porfiado negacionismo”

Durante la Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad de los representantes de la República y destacó la importancia de defender la democracia y los derechos humanos. Tras recibir la ovación de pie de parte del público presente en el Congreso Nacional, se comprometió a agotar todos los recursos para buscar a los detenidos desaparecidos, de la mano con las instituciones del Estado. También mencionó la recuperación de sitios de memoria y propuso la creación de un Archivo Nacional de la Memoria. Instó a la reflexión como sociedad y a promover una convivencia basada en el respeto y la dignidad humana, rechazando la violencia y las actitudes inhumanas.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a uno de los hitos que van a marcar este año 2023 y que a su juicio dejará una huella en nuestra historia reciente: la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “El 11 de septiembre próximo conmemoramos medio siglo del golpe de Estado que quebró la democracia en nuestro país”, declaró el Mandatario durante la segunda cuenta pública de su gobierno.

“Pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan —como los chilenos lo sabemos bien, dijo—, a caminos de división, violencia y un porfiado negacionismo”, sentenció. En su declaración, desde el Congreso Nacional, el Presidente Boric hizo un llamado a la unidad de todos los representantes de la República para evitar que la falta de empatía y la intolerancia continúen afectando a la sociedad. En ese sentido, afirmó que, en el aniversario de los 50 años del golpe de Estado, es fundamental reafirmar el compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos, sin dejar que las diferencias nos distraigan de esta responsabilidad.

“Como escribiera Cristóbal Jimeno, cuyo padre Claudio fue apresado y hecho desaparecer el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, ‘así como una persona que no enfrenta su pasado no supera sus traumas, una sociedad que no se reafirma éticamente seguirá enferma, no se mejorará'”, sostuvo el jefe de Estado, tras ser ovacionado por gran parte del público asistente al Congreso en Valparaíso.

Video vía Twitter: @antonialaborde

Plan Nacional de Búsqueda

El Presidente Boric destacó la importancia de agotar todos los recursos necesarios para que los detenidos desaparecidos y ejecutados encuentren paz y para que sus familias conozcan la verdad sobre lo sucedido. En esa línea, anunció la implementación del Plan Nacional de Búsqueda liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con las organizaciones de familiares de las víctimas. También mencionó la modernización y fortalecimiento del Servicio Médico Legal para apoyar el Plan.

Gabriel Boric argumentó: “Sabemos que ha pasado mucho tiempo y, como dije en marzo en Pisagua, el éxito es un desafío, pero quiero reiterar hoy, aquí, que no claudicaremos en el deber moral que representa agotar los recursos necesarios para que los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados que no se han encontrados conozcan la verdad de lo sucedido. Nada compensará el daño, pero como sociedad les debemos la oportunidad de despedir a sus familiares y aliviar un poco el dolor de tantos años. Durante demasiados años la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada fue empujada casi exclusivamente por las familias, y hoy el Estado, en su conjunto, se hace cargo de esta tarea pendiente”.

Además, destacó los esfuerzos del Ministerio de Bienes Nacionales para recuperar sitios de memoria y el compromiso del Estado de tener al menos un sitio de memoria en cada región del país. El Presidente Boric expresó su esperanza de que esta conmemoración promueva una mirada común que reafirme los derechos humanos y la democracia como valores universales, más allá de las diferencias políticas.

Lograr una convivencia distinta

Para avanzar en verdad, justicia, reparación y no repetición, el Presidente propuso la creación de un Archivo Nacional de la Memoria y la participación de la sociedad civil en actividades conmemorativas en todo el país. Además, hizo un llamado a la reflexión como sociedad y planteó preguntas sobre lo aprendido, los compromisos conjuntos y la convivencia pacífica y respetuosa.

“¿Qué hemos aprendido? ¿Más allá de nuestras diferencias, a qué estamos dispuestos a comprometernos en conjunto? ¿Cómo haremos para vivir juntos, respetándose y asumiendo nuestra diversidad? ¿De qué modo podemos erradicar, o aislar lo más posible, la violencia de nuestra convivencia?”.

Finalmente, el Presidente Boric enfatizó la importancia de cuidar tanto la democracia como la convivencia y el respeto mutuo. Instó a erradicar la violencia y las actitudes inhumanas en el país y se comprometió a trabajar para lograr una convivencia basada en el respeto y la dignidad humana.

“En un país moderno y civilizado, no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche; o enrostrarle a una diputada la muerte de su hija/o y su duelo; o que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual; o que una senadora que sufrió una gravísima violación a sus derechos humanos tenga que responder a acusaciones absurdas y revictimizantes. No nos podemos acostumbrar a estos retrocesos civilizatorios, a esta falta de humanidad, a este afán de humillar, a esta barbarie. Estamos en el siglo XXI y en este país se debe respetar a cada una a cada uno de los seres humanos que lo habitan. Mi compromiso es que como presidente pondré toda mi fuerza, mi constancia y cariño para lograr una convivencia distinta, una basada en el respeto y la dignidad humana”, cerró.