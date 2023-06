“Nuestra unidad es el arma más poderosa frente al crimen”: la reflexión de Boric sobre seguridad

El Mandatario agradeció a los presidentes de ambas Cámaras por su colaboración en la priorización y tramitación de los proyectos. Sin embargo, reconoció que los homicidios y el aumento del miedo a la delincuencia son desafíos que deben abordarse con más esfuerzo. Durante la segunda cuenta pública de su gobierno, destacó la importancia de la unidad frente al crimen y la necesidad de evitar divisiones y desconfianza. Expresó que la delincuencia se aprovecha de la división y la falta de compromiso en encontrar soluciones. Y afirmó que en el Estado chileno no hay fisuras cuando se trata de combatir la delincuencia y respaldar a las fuerzas de orden.

El Presidente Gabriel Boric hizo una declaración sobre la lucha contra la delincuencia, destacando la importancia de abordarla con firmeza, unidad, colaboración, innovación y autoridad, en lugar de altisonancia, división, competencia, burocracia y demagogia. Según detalló durante la segunda cuenta pública de su mandato, su política de seguridad se basa en dos pilares: fortalecer las instituciones del Estado encargadas de la seguridad pública y desarrollar políticas sociales para reforzar la presencia estatal en áreas donde la delincuencia es alta.

La agenda de seguridad presentada al Congreso se estructura en torno a cinco ejes principales. En primer lugar, se busca fortalecer las instituciones estatales, comenzando por las fuerzas policiales. En segundo lugar, se busca desarrollar capacidades para combatir el crimen organizado y controlar las armas. En tercer lugar, se pretende intervenir en los territorios con planes específicos adaptados a sus problemas de seguridad. En cuarto lugar, se busca mejorar la prevención del delito mediante el fortalecimiento de las herramientas estatales y las instituciones encargadas de la persecución del delito. Por último, se busca lograr acuerdos de Estado en materia de seguridad.

“Es duro decirlo, pero en materia de recursos, tecnología y reclutamiento, la delincuencia, el narco y el crimen organizado se modernizaron mucho más rápidamente de lo que lo hizo el Estado para combatirlos y proteger a la población”. El Presidente que reconoció que el Estado ha sido superado por la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en términos de recursos, tecnología y reclutamiento. Por lo tanto, se ha trabajado en fortalecer las instituciones de seguridad, aumentando el presupuesto de seguridad y orden público y comprometiendo 1.500 millones de dólares para este fin. Se han adelantado recursos para fortalecer la labor de Carabineros, la PDI, los fiscales, Gendarmería, Aduanas y otros organismos relacionados. “Este retraso debemos encararlo con urgencia”, declaró.

En esa línea, el Presidente Boric informó que se han implementado medidas para aumentar el número y la preparación de los carabineros, como el aumento en el ingreso a la Escuela de Suboficiales. A pesar de esto, reconoció que aún faltan carabineros, por lo que se presentará un proyecto de ley para convocar a carabineros retirados y reincorporar a 877 nuevos efectivos. “En definitiva, si logramos alcanzar un pacto tributario los chilenos contarán a través de estas medidas con más policías que ayudarán a reforzar la seguridad en todo el país. También tenemos el deber de proteger a quienes nos protegen”, sostuvo.

Desde el Gobierno, además, se están proporcionando más incentivos, equipamiento, elementos de protección, vehículos y tecnología a Carabineros y la PDI. Se está renovando la flota vehicular de Carabineros y se están construyendo obras de infraestructura para las instituciones de seguridad. “Estamos construyendo 87 obras de infraestructura para Carabineros, PDI y Complejos Fronterizos, las que estarán terminadas de aquí al 2027 y significan una inversión de 160 mil millones de pesos”, detalló el jefe de Estado.

Adicionalmente, destacó que en abril de este año, presentaron el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza para actualizar los protocolos policiales como complemento a la ley Naín-Retamal. “Los protocolos deben ser claros, efectivos y acordes con los estándares de derechos humanos. Contar con reglas claras también es una forma de fortalecer la función policial”, concluyó.

Inteligencia economica y control de armas

Durante la segunda cuenta pública de su mandato, el Presidente Gabriel Boric también destacó las acciones tomadas para fortalecer las instituciones de seguridad. Resaltó la presentación del proyecto de inteligencia económica para desbaratar la economía del crimen organizado y seguir la ruta del dinero. Además, anunció la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el Sistema de Inteligencia del Estado, la Agencia de Ciberseguridad y el Servicio de Atención de Víctimas.

En cuanto al combate al crimen organizado y el control de armas, valoró la creación de consejos nacionales y regionales para diseñar estrategias conjuntas y aumentar la coordinación. Se presentó la Política Nacional Contra el Crimen Organizado y se lograron avances significativos en el Congreso, incluyendo leyes para agravar el delito de secuestro, el porte de armas en lugares públicos, la conspiración para el sicariato, la extorsión y el fortalecimiento de las competencias de Gendarmería. El Presidente Boric también destacó la aprobación de leyes contra el crimen organizado y el narcotráfico, con el objetivo de perseguir y confiscar el patrimonio de los delincuentes y aumentar las penas para quienes proveen drogas a menores.

En cuanto al control de armas, se incrementaron las fiscalizaciones y se habrían inutilizado y destruido un mayor número de armas ilegales en comparación con el año anterior.

Demolición de mausoleos narco

“Una de las manifestaciones más irritantes del narco es su forma de ostentar las armas y de intimidar a los vecinos cuando se realizan funerales de los integrantes de sus bandas. Los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazas a quienes denuncian estos hechos no son tolerables. Nuestras policías hacen un gran esfuerzo por contener estos hechos, pero no es suficiente”, reconoció el Presidente Boric ante el Congreso nacional.

Por ello dijo que ha instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que aparezcan.

En el caso de los funerales, en donde las bandas atemorizan y paralizan a las comunidades, se presentará un proyecto de ley para restringir estas prácticas, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos entre otras medidas. “Nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar los barrios por mucha que sea la pena que sienta por la partida de un ser querido”, sentenció.

Macrozonas

Durante la cuenta pública, el Presidente Boric también hizo un repaso por la intervención en territorios con altos índices de delitos violentos. En la Macrozona Sur, afirmó, se logró reducir los hechos violentos en un 31% en comparación con el año anterior y aumentar el número de condenas obtenidas, aunque enfatizó que hay situaciones que siguen ocurriendo.

En la Macrozona Norte, añadió, se disminuyeron los ingresos irregulares al país en un 56% y se reforzó la persecución penal para combatir los homicidios, logrando esclarecer varios casos en comunas como Arica y Alto Hospicio.

También remarcó que se llevaron a cabo intervenciones de recuperación de espacios públicos tomados por el comercio ambulante, lo que se tradujo en reducciones significativas de delitos violentos en diferentes comunas y áreas como el Barrio Meiggs, el centro de Coquimbo, el centro de La Florida y la Plaza de Maipú.

El Presidente Boric mencionó la implementación del plan antiencerronas en las comunas con mayor presencia de este delito, logrando una disminución del 27,6% en comparación con el año anterior. Además, se puso en marcha el Plan Calles sin Violencia en las 46 comunas urbanas con más homicidios, donde se decomisaron armas, se detuvo a personas prófugas de la justicia y se cursaron infracciones.

Para reforzar la acción en el territorio, agregó, se instalará el primer sistema de televigilancia con inteligencia artificial, que permitirá monitorear miles de cámaras de seguridad para buscar vehículos y personas buscadas por la justicia, y se creará un servicio de atención de emergencias integrado en una plataforma coordinada.

Terminar con planificación desde las cárceles y mejorar reinserción

“Los delitos no sólo se cometen en las calles y hogares. También se planifican y se lideran desde las cárceles, algo con lo que vamos a

terminar”, declaró el Presidente, junto con un llamado de atención a la Cámara y al Senado: “Desde 2012 no se construyen cárceles en Chile, aunque se ha producido un aumento significativo de personas privadas de libertad”.

“Durante nuestro gobierno aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026 ya sea mediante nuevos recintos o ampliando la capacidad de los existentes”, adelantó Gabriel Boric. Y, para el caso de jóvenes infractores de la ley en proceso de reinserción, se impulsó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es ley desde enero de este año y cuya implementación en todo el territorio nacional estaría lista en 2024.

“Queremos que estos jóvenes puedan soñar un futuro distinto para sus vidas. Un error no puede definir a tan corta edad el resto de sus vidas, debemos intervenir, acompañarlos y apoyarlos, de lo contrario, les habremos fallado como país y como sociedad”, manifestó Boric, señalando el Plan Estado Presente 2023-2026, que se está implementando en las 120 comunas del país con mayor incidencia de delitos.

Además, resaltó el “programa Lazos”, una de las estrategias para la prevención de jóvenes que están en riesgo de iniciar carreras criminales. “El 2022 atendimos a 23.319 jóvenes, 3.500 más que el 2021 y el 2023 ampliaremos esa cobertura en 5.000 beneficiarios gracias a la expansión de un 29% del presupuesto. Nuestra meta es pasar de 50 comunas a 90 durante nuestro gobierno”, comentó el jefe de Estado.

Violencia contra las mujeres

El Presidente Gabriel Boric destacó la violencia contra las mujeres como un problema de seguridad pública arraigado en la sociedad. Ante esto, se impulsará un proyecto de ley para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, con el objetivo de promulgarlo en 2023 con el apoyo del Congreso. Eso se suma a la promulgación recientemente de la ley de reparación integral de víctimas de femicidio y sus familiares, que incluye el pago de una pensión a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas.

Además, se enfatizó la importancia de recuperar los espacios públicos para reducir los problemas de inseguridad y mejorar la calidad de vida de las personas. El Presidente Boric dio cuenta de un fortalecimiento de los recursos destinados a los municipios para proyectos de seguridad, incrementando en un 1200% los recursos destinados a este fin en 2022 a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Espacios públicos

Boric hizo hincapié en la importancia de devolver el espacio público a la ciudadanía, especialmente en la arteria principal de la capital. Durante la cuenta pública, destacó que se está implementando un proyecto para mejorar y embellecer este espacio urbano en un tramo de 8 kilómetros entre Pajaritos y Plaza Baquedano, en colaboración con el Gobierno Regional Metropolitano y los municipios de Santiago, Providencia, Estación Central y Cerro Navia. Los primeros avances incluyen el traslado de personas en situación de calle y la limpieza de fachadas. En ese sentido, en el próximo verano se realizarían obras importantes, como el mejoramiento de veredas, la construcción de una ciclovía y la remodelación de Plaza Italia.

Además, se implementará un Plan Centros Urbanos para recuperar los cascos históricos de diversas ciudades y convertirlos en lugares de encuentro. Se fortalecerá el rol de los municipios en la prevención del delito mediante modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, y se reconocerán facultades a los gobernadores regionales para contribuir a la prevención del delito y protección de las víctimas. Se destinarán más de 16 mil 300 millones de pesos para apoyar a los municipios en la elaboración de proyectos de prevención e innovación en la seguridad municipal.

Nuestra unidad es el arma más poderosa frente al crimen

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric agradeció a los presidentes de ambas Cámaras, Juan Antonio Coloma (UDI) y Vlado Mirosevic (PL), por los acuerdos a los que han concurrido para priorizar estos proyectos y la voluntad de colaboración para su tramitación.

“Estos avances y logros que estoy relatando no son un llamado a la complacencia. Tengo muy claro que los homicidios y las armas llevan años aumentando y que los chilenos tienen más miedo que nunca a la delincuencia. Nuestra meta es detener esa tendencia durante nuestra administración. Para ello debemos redoblar los esfuerzos”, manifestó el Mandatario, junto con mostrarse convencido de que “nuestra unidad es el arma más poderosa frente al crimen. Por eso éste trata de dividirnos: de corromper nuestras instituciones, de sembrar la desconfianza, de esparcir la frustración y la impotencia”.

“Y es que la delincuencia se disemina ahí donde las defensas están bajas, donde cunde la división y descalificación de las elites políticas y económicas, donde cada uno está tratando de sacar partido en lugar de comprometerse en soluciones que, ciertamente, no tendrán resultados inmediatos”, afirmó el Presidente Boric

“La división es el combustible de la inseguridad. La unidad es su antídoto. Por lo mismo los delincuentes han de saber que cuando se trata de combatirlos y de respaldar a carabineros y a las fuerzas de orden, en el Estado chileno no hay fisuras. No hay gobierno y oposición; no hay izquierdas y derechas; no hay mayores y jóvenes. Estamos todos unidos”, sentenció.

Y concluyó: “Trabajamos por un Chile donde las perspectivas de una mejor calidad de vida lleguen a todos los rincones del país, y donde sean muchos y no unos pocos quienes se beneficien de la riqueza que se genera en nuestra tierra, porque son muchos y muchas las que la producen”.