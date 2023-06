Kast recomendó a sus representantes en el Consejo Constitucional “prudencia” en sus intervenciones

El ex abanderado presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, recomendó a sus representantes en el Consejo Constitucional “prudencia y dialogo” para no decir algo “de lo que después se arrepientan”. “(…) Hay que trabajar. Eso requiere prudencia, conocimiento, preparación y diálogo. Pero lo primero es la prudencia, no decir cosas de las que después se puedan arrepentir”, dijo Kast a su sector.

El ex abanderado presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, recomendó a sus representantes en el Consejo Constitucional “prudencia y dialogo” para no decir algo “de lo que después se arrepientan”

“Nosotros no quisimos entrar en este proceso, pero entendemos que hay una primera etapa que elaboran 24 personas -la Comisión Experta-, que uno entiende que son bien intencionadas, y que ese es un material, no es el fin. Sobre ese material hay que trabajar. Eso requiere prudencia, conocimiento, preparación y diálogo. Pero lo primero es la prudencia, no decir cosas de las que después se puedan arrepentir, dijo Kast.

Te puede interesar:

El ex candidato presidencial agregó que: “Después, cuando se desarrolle esto, tendremos que emitir un juicio y decir si estamos o no conformes, pero no adelantemos un juicio hoy día sobre algo que no sabemos cómo va a terminar”.

En el podcast En Serio del diario El Líbero, el líder y fundador de Republicanos, José Antonio Kast, se refirió a sus expectativas frente al proceso y también a su evaluación del Gobierno.

“Tenemos a los partidos que ocupaban el lugar de la derecha o del centro que, frente al desconocimiento o al temor de perder espacios, caen en ese discurso fácil, y vemos cómo empiezan a hablar que ellos son la derecha dialogante (y su partido la extrema)”, dijo Kast.

Y agregó: “Este es un desastre de gobierno porque no han encontrado una línea y hay una tensión infinita entre los radicales y moderados. El emblema es Marcel, que fue presidente del Banco Central y hoy está liderando políticas socialistas duras”.