Mañalich sobre ministra Aguilera: “Está haciendo la pega para la cual está muy bien preparada”

El exminsitro de Salud durante ambas administraciones del expresidente Sebastián Piñera elogió la gestión de la ministra titular de la cartera, Ximena Aguilera, y destacó que el Gobierno le diera más herramientas para afrontar la crisis de virus respiratorios que ha tensionado la red asistencial. A su juicio “el resultado está a la vista”.

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó la gestión de la actual titular de la cartera, Ximena Aguilera, en el marco de la crisis ocasionada por el alza de virus respiratorios, “después que se ha remecido Chile con esta situación de una grave epidemia que afecta fundamentalmente a los niños menores de un año, con riesgo de muerte”.

“La respuesta desde el punto de vista ciudadano, pero sobre todo de la ministra Ximena Aguilera, ha sido extraordinaria”, señaló Mañalich. Además, sostuvo que era clave “empoderar a la ministra, como hizo el Presidente en el comité político hace dos semanas, darle todo el poder que corresponde al manejo de una crisis, y el resultado está a la vista”, cosa que, a su juicio, no sucedió con la ministra anterior de la administración del Presidente Gabriel Boric, Begoña Yarza.

En conversación en el canal 13C, el exsecretario de Estado apuntó que “vamos contando camas, está en la calle, en el metro, que use mascarillas, que las vacunas. O sea, haciendo la pega para la cual está muy bien preparada”.

“A ella la conozco y la admiro desde la Universidad de Chile cuando fue alumna mía. Haberla perdido como ministra habría sido un gran error”, expresó Mañalich.

Además, se refirió a la reunión que Aguilera sostuvo junto a distintos exministros de Salud, para abordar la crisis de virus, donde el sincicial (VSR) ha sido uno de los más críticos para el sistema asistencial, en vista de su impacto en lactantes. Al respecto, Mañalich aseguró que “todos los ministros de cualquier sector estuvimos dispuestos a ayudar, a entregar papeles, a entregar sugerencias que son un aporte”.

“Yo, personalmente, me comprometí desde ese mismo día, al silencio, a no hablar más a no criticar más. Todo lo que sea conversación reservada, de acuerdo, pero nada más en público”, agregó.