“En ningún país ha resultado”: académico UC cuestiona comisión contra la desinformación del gobierno

El profesor Arriagada, de la Facultad de Comunicaciones de la PUC, expresó su escepticismo sobre los proyectos gubernamentales para combatir la desinformación en el entorno digital. Aunque reconoce la necesidad de abordar este problema, señala la falta de precaución por parte del gobierno en su liderazgo de la comisión propuesta. Destaca que la designación de todos los miembros por parte del gobierno, la definición de quiénes pueden participar y la posibilidad de reelegir o remover integrantes generan percepciones negativas y socavan la credibilidad del proceso. El académico considera preocupante la actitud del gobierno hacia los medios de comunicación y lamenta la falta de comprensión sobre el rol fundamental de la prensa en una sociedad democrática.

El reciente anuncio del gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre la creación de una comisión contra la desinformación ha generado diversas reacciones en la comunidad académica y periodística del país. El profesor Eduardo Arriagada, reconocido experto en comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), ha expresado sus preocupaciones sobre esta medida, sobre todo cuando la experiencia internacional está lejos de ser positiva.

Cabe mencionar que el anuncio, no sólo generó críticas desde buena parte de la oposición. Ahora, los cuestionamientos llegaron desde el exterior. Para la Sociedad Interamericana de Prensa, la iniciativa podría generar “la tentación de instaurar mecanismos de censura”. Incluso, el presidente del organismo, Michael Greenspon, planteó que “debe haber preocupación cuando los Gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo”.

También te puede interesar:

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, aunque se reconoció a sí mismo como “muy escéptico de los proyectos gubernamentales en estos temas”, el profesor Arriagada destacó que, si bien es necesario tomar medidas para combatir la desinformación en el entorno digital, es fundamental hacerlo de manera cuidadosa y con un enfoque que garantice el respeto a la libertad de expresión. En este sentido, el especialista señaló que no percibe la debida precaución por parte del gobierno y la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en su liderazgo de este proyecto.

Arriagada recalcó que la aclaración realizada por el gobierno sobre el proyecto de comisión fue acertada, pero advirtió que este tipo de iniciativas no han tenido resultados positivos en otros países. Enfatizó que resulta preocupante que un gobierno promueva una comisión en la que designa a todos sus miembros y decida incluso qué tipo de personas deben participar, pudiendo incluso reelegir o remover a los integrantes según su conveniencia. Esto podría generar percepciones negativas y socavar la credibilidad del proceso.

“En ningún país ha resultado algo de este tipo, es decir, un gobierno promoviendo esto con todos los puestos elegidos por el gobierno, definido incluso qué tipo de gente tiene que asistir, ellos reeligen además a las personas y si después no les gusta una de las participantes, la verdad es que se ve feo”, señaló el académico de la Facultad de Comunicaciones de la PUC.

El profesor Arriagada consideró que, aunque se trata solo de una comisión, esto envía una señal preocupante sobre la actitud del gobierno frente a los medios de comunicación. En ese sentido, expresó su sorpresa al constatar que, a pesar de sus conversaciones con miembros del gobierno, estos no parecen comprender plenamente el rol fundamental de la prensa en una sociedad democrática.

“Creo que si hay un área en la que el gobierno ha tenido debilidad es en el tema de los medios de comunicación. A mí me sorprende, yo he hablado muchísimo con la gente del gobierno y no terminan de entender bien el rol de la prensa”, comentó en El Mostrador Vodcast.

Arriagada advirtió que es crucial reconocer que en cualquier ámbito, incluido el gubernamental, existen individuos que pueden mentir o actuar de manera corrupta. No se puede tener una visión fantasiosa de que los funcionarios gubernamentales están exentos de cometer acciones incorrectas, ya que todos somos igualmente susceptibles a tales tropelías. Por lo tanto, el experto enfatizó la importancia de contar con una prensa independiente que esté vigilante frente a estas situaciones.

El académico también subrayó que, en la actualidad, se suman a la prensa tradicional las redes sociales, las cuales juegan un papel relevante en la difusión de información. Consideró que es fundamental reconocer esta realidad y tomar acciones adecuadas para abordar los desafíos que plantea la desinformación en el entorno digital.

“Las redes sociales es como una parte capilar de los medios. Es muy difícil distinguir nosotros mismos cómo estamos comunicándonos ahora. Estamos comunicando en un Zoom. Esto es una red social. ¿Esto va a estar controlado por el gobierno? Es decir, ahí hay un tema que no sé, yo creo que hay una incomprensión de lo macro”, expresó.

El periodista y MBA del Instituto de Empresa de Madrid también abordó el caso de Democracia Viva, cuestionando que las autoridades lo supieran desde mayo, pero que “nadie lo supo hasta que un medio de comunicación local” lo reveló. Además, el profesor de los cursos “Análisis comparado de periodismo” y “Taller de convergencia medial” afirmó que varios en el Gobierno están en “un enfrentamiento permanente” con la prensa. “Siempre creen que los medios están trabajando en contra de ellos”.