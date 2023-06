Máquina política de Democracia Viva asesoró a diputados RD Sáez y Veloso en campaña electoral

Dos meses antes de las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 2021, la Fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática (RD), era una organización en formación. No obstante, asesoró en esa época a por lo menos dos diputados de RD: Jaime Sáez Quiroz y Constanza de los Ángeles Veloso. Ambos contrataron los servicios –boletas incluidas– de asesorías comunicacionales. Del mismo modo, la fundación asesoró a otros tres excandidatos que no resultaron electos, pero que actualmente están ubicados en cargos de Gobierno: Daniela Carvacho, excandidata a diputada por Los Lagos, hoy seremi de Educación por la misma región; Daniela Dresdner, excandidata a senadora por el Biobío, hoy delegada presidencial de dicha región; y Paz Gajardo, excandidata a la reelección como Core en la Provincia del Maipo, hoy jefa de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes.

Se trata de los parlamentarios de RD por el distrito 26 de Los Lagos, Jaime Sáez Quiroz, y por el distrito 18 de la Región del Maule, Constanza de los Ángeles Veloso.

No es lo único. Del mismo modo, entregó asesorías a otros tres candidatos, uno al senado, otro a la Cámara, y un tercero a Core, que pese a los esfuerzos, no resultaron electos. No obstante tienen cargos de confianza en el Gobierno del Presidente Boric.

En este último caso se encuentran: Daniela Carvacho, excandidata a diputada por Los Lagos, hoy seremi de Educación por la misma región; Daniela Dresdner, excandidata a senadora por la Región del Biobío, hoy delegada presidencial regional del Biobío; y Paz Gajardo, excandidata a la reelección como Core en la Provincia del Maipo, hoy jefa de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes.

Según explicaron en RD, el diputado Jaime Salvador Sáez es uno de los fundadores de RD, y es considerado cercano al ministro Jackson, a la diputada Catalina Pérez, y a Maite Orsini. Cultiva una amplia red de contactos en el Frente Amplio de la región de Los Lagos. De hecho, explican que mantiene “excelentes relaciones con los seremi de Transportes, Pablo Joost y de Educación, Daniela Carvacho”, que trabaja junto a su hermano, Maximiliano Saez, en la repartición.

Daniela Carvacho fue candidata a diputada por los Lagos en la lista de Apruebo Dignidad, junto con el diputado Jaime Sáez, aunque en noviembre de 2021 sólo él resultó elegido. No obstante, ambos, según los registros del Servel, fueron asesorados por miembros de Democracia Viva, en octubre y noviembre de 2021.

Según se registra en la rendición de gastos electorales el diputado Saez fue asesorado por el ex vicepresidente de la fundación Democracia Viva, Tomás Flores, en materias de comunicaciones, quien por sus servicios ad hoc, rindió una boleta de $1.400.000.

La actual seremi de Educación tiene una relación cercana con el representante legal de la Fundación Democracia Viva Daniel Andrade, de hecho en algunas fotografías se les ve distendidamente junto a otros otras autoridades de la Seremi de Educación.

El Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Chile, Daniel Andrade, asesoró también a la seremi Daniela Carvacho (RD) en su campaña a parlamentaria en 2021 presentando dos boletas. No por servicios ligados a la su especialidad, sino más bien por otro talento: el de las comunicaciones.

Por ello, la ex candidata de Revolución Democrática, rindió por los servicios dos boletas de honorarios, por “Jefatura de Comunicaciones” por $847.458 en octubre y por “JEFATURA DE COMUNICACIONES 2021 A PAGAR CONTRA REEMBOLSO” por un monto de $338.983 en noviembre de 2021.

Los fundadores RD de Democracia Viva también asesoraron a la diputada, Constanza de Los Ángeles Veloso. En la rendición de gastos de su campaña parlamentaria figura una boleta de honorarios por Tomás Flores por concepto de “Grabación y edición audiovisual campaña parlamentaria Consuelo Veloso” por $350.000, en noviembre de ese año.

El largo brazo de la cuestionada Fundación Democracia Viva, ligada a RD, también llegó a las campañas de la ex candidata a senadora por la región de Biobío Daniella Dresdner, y actual delegada presidencial regional del Biobío.

De hecho, ella no solo fue asesorada por uno de sus miembros, el ingeniero y exnovio de la diputada Catalina Perez (RD), Daniel Andrade, sino que además la delegada del Presidente Gabriel Boric en la región era parte del directorio que fundó Democracia Viva en diciembre de 2021.

Según el acta de fundación de Democracia Viva, firmada el 6 de diciembre de 2021, la delegada presidencial, junto a sus amigos y camaradas de RD, Daniel Andrade, Tomás Flores, María Florencia Limonado y Linda Carrillo Jiménez, encabezaban el directorio de la fundación, según los documentos notariales.

En el acta también se registran la tesorera Doris Pinto Manquenaguel, actual asesora de la Subtel, la secretaria Catalina Guzmán Cáceres, y Javiera Martínez, asesora del ministerio de Energía, Diego Pardow (CS)

De acuerdo a los antecedentes disponibles en el Servel, la delegada presidencial de Biobío Daniella Dresdner, emitió una boleta el 19 de noviembre de 2021, bajo el concepto de “Asesoría en Comunicación Estratégica Campaña Daniela Dresdner por pagar”, por un monto de $3.902.511, por servicios del ingeniero Daniel Andrade.

Además, la actual jefa de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes, Paz Gajardo, en su campaña por la reelección como Core en la Provincia del Maipo, también recibió dos boletas por parte del novio de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade por $1.242.937, por concepto de “Asesoría Comunicacional y Servicios Audiovisuales”.

En el Congreso, senadores y diputados mostraron sorpresa y algo de indignación por los nuevos antecedentes.

“Un parlamentario puede tener distintas personas que lo ayudan en su campaña y lo contraten y rindan su remuneración. Sin embargo, desde el punto de vista político, en esta trama, tiene que aclararse de manera muy fidedigna hasta dónde llegaban las fronteras de un partido, de una persona y de una fundación, porque aquí están entremezclados e incluso hasta el Estado”, dijo a El Mostrador el senador socialista Juan Luis Castro.

El parlamentario socialista agregó que “ahí están las fronteras de lo que tiene que aclararse desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la Contraloría, en fin, no es reprochable a priori que una misma persona en una época haya ayudado pagadamente, pero lo que sí interesa saber es si aquí hubo o no una coordinación para defraudar, si hubo o no dineros del Estado que se entregaran para un propósito ajeno, algo que decía o no una boleta, si había un enriquecimiento ilícito, si había un propósito de delinquir o de estafar, y eso es parte de una investigación delicada que avanza todos los días”.

Su par independiente por Magallanes, Karim Bianchi, apunto en esa misma línea.”Todas las personas que de alguna u otra manera se hayan involucrado en esta organización, que más que una fundación, esto parece es una organización con fines de lucrar mediante la filiación de un partido político y afinidad a un gobierno. Entonces creo que todo lo que están involucrados hay que investigarlos. Ahora los hechos que hayan ocurrido en campaña no necesariamente pueden constituir algún delito. Estas personas eran candidatos, hay que ver efectivamente si las prestaciones ya se hicieron o no, creo que ya ha pasado tiempo, pero creo que toda esta gente tiene que ser investigada”, señaló Bianchi a El Mostrador.

El diputado Tomás de Rementería (PS) fue más benevolente en su mirada. “Creo que en el caso de los diputados, no sé si ellos podían tener una visión futura de lo que iba a pasar con las personas de la Democracia Viva. Pero obviamente se debe investigar y supongo que sus trabajos fueron realizados y se hicieron. Pero creo que obviamente en esto tenemos que ser lo mayor transparente posible con nuestras cuentas de campaña y ver lo que se hicieron. En este caso yo no creo que los diputados lo hayan hecho con mala intención”.

Dela bancada RD, la única diputada que aceptó entregar su visión fue Ericka Ñanco. “No estoy enterada de esa situación (…) se me ha hecho muy difícil seguir el caso paso a paso”, aseguró desde su distrito.