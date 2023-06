Marta Herrera: Democracia Viva no amerita acción del Fiscal Nacional como en casos SQM y Corpesca

La derecha ha solicitado la intervención del jefe del Ministerio Público en la investigación del millonario convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva. Sin embargo, la abogada Marta Herrera, experta en casos de corrupción, opina que este caso no alcanza la envergadura de investigaciones anteriores como SQM y Corpesca, por ahora. Sugiere que se designe un fiscal regional especializado para liderar la investigación, formando un equipo multidisciplinario. Herrera enfatiza la importancia de abordar el caso con seriedad y destaca que la corrupción está presente en diversos ámbitos, por lo que es necesario investigar rigurosamente.

Desde el Partido Republicano y Renovación Nacional solicitaron que el fiscal nacional Ángel Valencia lleve adelante la investigación por el caso del millonario convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, organización ligada a Revolución Democrática (RD) y liderada por la expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade.

En relación al caso que involucra al oficialismo y la posibilidad de que sea abordado por el fiscal Valencia, la abogada penalista y exdirectora de la unidad especializada anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, ha ofrecido su perspectiva sobre el tema. Herrera, reconocida por su experiencia en casos de relevancia pública, ha señalado que, según su conocimiento hasta el momento, considera que este caso no alcanza la envergadura de investigaciones previas, como los casos SQM y Corpesca, que llevaron a la intervención directa del Fiscal Nacional.

Durante un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, la abogada destacó que el caso de Democracia Viva requiere un tratamiento especial por parte del Ministerio Público. A su parecer, por ahora, sería necesario asignar un fiscal regional con experiencia en la materia para que lidere el proceso investigativo. Además, este fiscal regional tendría la capacidad de operar en diferentes regiones, a fin de realizar las diligencias necesarias y abordar posibles nuevas aristas que puedan surgir.

“Por lo conozco por supuesto por los medios, no tengo más conocimiento hasta ahora, no me parece que sea de la envergadura de lo que tuvimos en su momento (SQM y Corpesca) y que hizo tomar la decisión de que el Fiscal Nacional asumiera”, declaró Herrera en El Mostrador Vodcast.

La abogada y excandidata a liderar la Fiscalía Nacional subrayó la importancia de formar un equipo especializado, liderado al menos por un fiscal regional, que integre diferentes miradas en la investigación. En particular, destacó la relevancia de contar con expertos en contabilidad y finanzas, quienes desempeñarían un papel fundamental en el análisis de los antecedentes.

De todas formas, la abogada Marta Herrera planteó la interrogante sobre si es el momento oportuno para que el fiscal nacional, Ángel Valencia, asuma directamente el caso. En su opinión, reiteró, sería suficiente que se designe un fiscal regional con especialidad en estas materias, quien estaría capacitado para llevar adelante las investigaciones de manera adecuada.

El llamado de Herrera, respaldado por su trayectoria en casos de relevancia, apunta a garantizar que el caso Democracia Viva sea tratado con la seriedad y la dedicación necesaria. Y es que, a su juicio, el daño que se ha causado ya es tremendo, más allá de lo que arroje la investigación, sobre todo bajo la siguiente premisa: “donde tú busques, vas a encontrar” casos de corrupción. La realidad, señaló la abogada penalista, “nos ha demostrado que no estamos al margen”.