Evópoli “apuñala” el corazón de Chile Vamos y vota en contra de acusación contra ministro Ávila

El diputado Francisco Undurraga criticó duramente al ministro de Educación, calificando su gestión como pésima. Afirmó que el secretario de Estado no prioriza el bienestar de los niños, la deserción escolar o la violencia en las escuelas. Undurraga también criticó al Frente Amplio, acusándolos de ser la peor oposición en la historia del país y de abusar de las acusaciones constitucionales. Sin embargo, a pesar de considerar que Ávila es un “mal ministro”, Undurraga anunció que Evópoli no respaldaría la acusación constitucional en su contra. “Decisiones como esta son una puñalada al corazón de Chile Vamos”, reconoció el secretario general de RN Diego Schalper.

El jefe de la bancada Evópoli de la Cámara Baja, el diputado Francisco Undurraga, calificó como “pésima” la gestión del ministro de Educación del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el profesor Marco Antonio Ávila. Evópoli reafirmó en el Parlamento lo que su presidenta afirmó horas antes en Al Pan Pan con Mirna Schindler. “Su gestión ha sido mala (…), pero nada de eso transgrede la Constitución”, señaló Gloria Hutt.

Ávila, “es un ministro que no gobierna ni prioriza, y que frente a una catástrofe de deserción, ausentismo y violencia escolar, ha decidido congraciarse con el Colegio de Profesores, en lugar de velar por el bienestar de los niños”, partido diciendo el diputado Undurraga en la Cámara, para continuar en duros términos: “Ser un mal ministro o ser parte de un mal gobierno no viola la constitución”.

El parlamentario de Evópoli afirmó que el Frente Amplio fue “la peor oposición en la historia de este país”, al usar y “abusar” de las acusaciones constitucionales, hasta “desnaturalizarlas completamente”.

“Los hago responsables a ustedes de que, en su infinita ambición, no dudaron en presentar una acusación constitucional sin sustento jurídico, buscando hacer un punto político, sin importar desestabilizar la democracia”, agregó el diputado Undurraga. Sin embargo, dijo que en su partido “no serán la misma oposición”.

“Desde Evopoli no seremos la misma oposición que fueron ustedes, porque entendemos que, aun siendo Ávila un mal ministro, no hace más que cumplir con el programa de un mal gobierno, pero elegido democráticamente. No es sencillo, pero votaremos en contra de esta acusación”, sentenció el diputado Francisco Undurraga.

Desde Renovación Nacional (RN), pares de Evópoli en Chile Vamos, aseguraron que “nunca estuvo en nuestros pronósticos que el salvavidas del ministro de Educación viniera de Evópoli”, dijo el diputado Diego Schalper (RN), mientras se desarrollaba la acusación constitucional.”Para nosotros es incomprensible e inaceptable que no entiendan que lo que está en juego es algo muy profundo, si es que hoy día nos vamos a pronunciar por la probidad o la impunidad”, añadió.

“Decisiones como esta son una puñalada al corazón de Chile Vamos”, enfatizó el parlamentario de RN.