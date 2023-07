Robo a Desarrollo Social: revelan imágenes de delincuentes y trabajadora entrega nuevos detalles

En las imágenes se ve al guardia, la bolsa con los notebooks, y los falsos fumigadores ingresando al recinto para posteriormente llevarse la caja de seguridad. Por otro lado, la supervisora de aseo que dio cuenta del robo, quien ha sido identificada como América, entregó detalles sobre el robo y la presencia de un “napoleón”.

Nuevos antecedentes se han revelado en torno al robo que sufrió el Ministerio de Desarrollo Social, desde donde se robaron 23 computadores -que fueron posteriormente encontrados- y una caja fuerte, que sigue desaparecida.

El matinal de CHV, “Contigo en la Mañana”, reveló una serie de imágenes de la indagatoria, las que muestran cómo ocurrió el robo.

En las imágenes se ve al guardia, la bolsa con los notebooks, y los falsos fumigadores ingresando al recinto para posteriormente llevarse la caja de seguridad.

Relato de las trabajadoras

En conversación con Mega, la supervisora de aseo que dio cuenta del robo, quien ha sido identificada como América, entregó detalles sobre el robo y la presencia de un “napoleón”.

“Los asaltantes no interactuaron, no se veían violentos, casi no hablaron”, contó. Sobre el corte de los candados de los computadores, explicó que el guardia le pide “la cosa para cortar los candados que ocupo cuando mis trabajadoras dejan la llave en su casa, yo mantengo un napoleón para cortar los candados”.

“Me llamó la atención porque me dice que es para cortar unos candados. Como llevo harto tiempo en el edificio, sé que no hay candados en los pisos… como que me imaginé que ellos tenían alguna cosa que tenían que cortar”, agregó.

Con respecto a la caja fuerte, señaló que estaba en “un espacio habitual que no está restringido para nosotros. Es un espacio donde nosotros entramos todos los días a hacer el aseo”.